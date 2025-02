En visite à Oletta, François Rebsamen signe un protocole pour la requalification du village

Oletta bénéficiera bientôt d’un nouveau souffle grâce à un projet de requalification de son centre-bourg. Ce mercredi, le maire Jean-Pierre Leccia a accueilli François Rebsamen, ministre de l’Aménagement du territoire et de la Décentralisation, pour officialiser la signature d’un protocole permettant d’accélérer la transformation du village.“Cette idée s’inscrit dans le cadre du contrat de relance et de transition écologique (CRTE) pour la requalification du centre du village”, a expliqué J ean-Pierre Leccia, le maire d’Oletta . “Il y a quelques mois, nous avons lancé le projet, qui est déjà bien avancé. La première phase étant terminée, nous allons lancer la seconde dans quelques jours. Celle-ci concerne la restructuration de la place du village et de ses abords, mais également la création d’un parking.”



Ce projet s'inscrit dans le cadre du label Villages d'avenir, mis en place en janvier 2024 et permettant aux plus petites communes une aide de l'État pour la réalisation de leurs projets de développement. En Corse, 36 communes bénéficient de ce dispositif. Après quelques échanges, François Rebsamen, Jean-Pierre Leccia et Michel Prosic, préfet de Haute-Corse, ont procédé à la signature du protocole de requalification du centre-bourg d’Oletta. Cette signature scelle l'engagement de l'État, qui alloue une aide de 700 000 euros pour financer 60 % du coût total des travaux.