En insuffisance respiratoire un Balanin décède avant son arrivée à l’hôpital de Bastia

L'homme âgé d'une cinquantaine d'années, originaire d'Urtaca et domicilié à l'Ile-Rousse, est décédé ce lundi 23 mars, alors qu'il se rendait au centre hospitalier de Bastia à la suite de la dégradation de son état de santé.

Selon nos informations, la personne, qui avait des antécédents coronariens, a été prise de fièvre au lendemain du premier tour des élections municipales à l'Ile-Rousse. Durant les jours qui ont suivi, son état de santé inquiétait son entourage qui a fait appel aux services du SAMU en composant le 15.

Au vu des éléments fournis, les professionnels de santé ont demandé à ce que le patient soit confiné chez lui. Avec du repos et un traitement adapté le patient se portait mieux, jusqu'à lundi où son état s'est subitement dégradé.

Le 15 a de nouveau été contacté et décision a été prise de conduire le patient en voiture jusqu'à Bastia.

En cours de route la situation s’est dégradée encore un peu plus et la personne l'accompagnant s’est arrêtée à Ponte-Leccia où elle a fait appel aux pompiers de la localité.

Là il a été pris en charge par les. secours pour être transporté au centre hospitalier de Bastia.

En cours de route le SAMU a rejoint l'ambulance. En insuffisance respiratoire, le malade a été intubé, avant son arrivée à l’hôpital mais , hélas, il devait décéder peu après.

Pour l'heure, il est beaucoup trop tôt pour affirmer avec certitude que ce décès est dû au Covid-19. Des examens on été effectués sur le défunt mais aussi sur la personne qui le accompagnait.

Cette nouvelle, qui s'est rapidement répandue à l'Ile-Rousse et à travers la Balagne où l'homme décédé est très avantageusement connu, a suscité une vive émotion.

Les résultats des tests pratiqués devraient rapidement être connus.