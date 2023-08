En IMAGES - Rugby - Les Springboks ont pris leurs quartiers à Biguglia

Chaleur accablante et soleil de plomb sur le tarmac de Poretta, ce samedi en début d'après-midi, où autour du président Jean-Simon Savelli, personnalités, cadres de la ligue corse de rugby et journalistes attendaient, sur le parking officiel de l'aéroport, les Springboks, les champions du monde de rugby qui viennent durant une semaine en Haute-Corse afin de peaufiner leur préparation avant de mettre leur titre en jeu à partir du 8 décembre. Les Boks débarquent un peu plus tard, frais, dispos et souriants.Posent avec qui le veut.Répondent à toutes les sollicitations.Les champions du monde de rugby savent ce que veulent dire nos expressions "garder les pieds sur terre" et "la tête sur les épaules".A l'heure d'un mini-échange avec les journalistes Daan Human, entraîneur des avants des Springboks, ou bien encore Dean Fourie, un troisième ligne sud africain (notre vidéo), l'ont bien fait comprendre.Oui ils ont battu les All Blacks. Oui, c'est une victoire qui fait du bien. Mais il y a encore beaucoup de points à travailler avant d'entrer dans la compétition."Oui nous sommes champions du monde. Et on nous désigne comme les favoris de la compétition. Mais en France, c'est la France qui part avec les faveurs du pronostic" déclaraient en chœur les 2 hommes avant de rallier l'hôtel de la région où ils séjourneront jusqu'à leur départ début septembre sur leur camp de base de Toulon