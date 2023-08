Rugby : Suid-Afrika, "Welkom by Corsica"

Il y a un sentiment de fierté d’avoir été choisi par les champions en titre pour préparer la coupe du monde chez nous ». Ces mots, Jean-Simon Savelli, le président de la ligue corse de rugby, ne les prononce pas à la légère, tant l'évènement est attendu par les amateurs du ballon ovale. Pour la première fois, l’île accueille l’équipe d’Afrique du Sud, vainqueur de l'édition de 2019, pour sa semaine de préparation de la Coupe du monde du rugby qui se déroulera en France du 8 septembre au 28 octobre 2023.

Durant cette semaine, les Springboks se prépareront préparant pour défendre leur titre ont aussi, à la faveur d'un planning chargé l'ambition de séduire le public corse





Entraînements en public et atelier découverte







Après leur arrivée à l’aéroport de Bastia, ce 26 août, les joueurs prendront leurs quartiers à Biguglia, avant de se mettre en jambe lundi au stade Paul-Tamburini avec, avant une séance de dédicaces, un entraînement ouvert au public de 15 heures à 16h30. Les exercices collectifs du mardi et du mercredi pourront être également vues par les spectateurs qui auront droit à une surprise lors de la dernière séance d'entraînement publique des Boks.

« L’entraînement du mercredi se fera à Lumio, où les champions du monde animeront des ateliers avec toutes les écoles de rugby de Corse, précise Jean-Simon Savelli. Ce sera l’occasion de faire des initiations pour ceux qui ne connaissent pas ce sport et pour les jeunes licenciés, il s'agira d'une opportunité exceptionnelle d'échanger des ballons avec les Springboks ».







Le reste de la semaine, les Sud-Africains se feront plus discrets, car « l’équipe vient avant toutpour se préparer », rappelle le patron du rugby corse. Raison pour laquelle les champions du monde s’entraîneront à huis clos au stade de Furiani à partir du jeudi, et ce, jusqu’à leur départ prévu le 2 septembre.

En revanche, si cela avait été un temps évoqué, les joueurs ne feront pas de match d’exhibition, car « dans les conditions dans lesquels ils arriveront après leur match contre les All Black [ qui se déroule ce vendredi 25 août à Twickenham, NDLR] et à quelques jours du début du tournoi, il était plus sage pour eux de ne pas le faire », assure le président de la ligue corse du rugby. À la place, les Springboks en profiteront pour découvrir la Corse loin de la foule.







Une promotion du territoire corse







En plus d’être un terrain propice pour que les sud-africains acclimatent durant cette semaine leurs organismes aux températures européennes, Jean-Simon Savelli entend bien faire de champions du monde des ambassadeurs de l’île une fois leur préparation terminée.

« Le but, c’est qu'ils découvrent cette partie de la Corse. On veut en profiter pour leur faire joindre l’utile à l’agréable, souligne le patron du rugby corse. Vu qu’ils seront suivis par des télévisions du monde entier, tout l’enjeu pour nous, c’est de faire progresser le rugby insulaire, mais aussi de démontreri grâce aux médias, que la Corse est une île accueillante qui a la possibilité de recevoir toutes les équipes qui veulent venir effectuer leur préparation sportive ». Des excursions sur Bastia et les villages avoisinants, mais aussi du côté de la Balagne sont prévues pour qu’à leur retour, les champions du monde donnent envie aux autres nations de venir s’entraîner sur l’île.



Suid-Afrika, "Welkom by Corsica" !