En Costa Verde, le Tavagna club lutte contre la désocialisation

- En 1967, nous avons ouvert notre premier établissement à Talasani, ce qui a marqué la création.du club. En 1974, nous avons déménagé dans notre local actuel « A Casa Rossa ». Ce lieu pittoresque et authentique se caractérise par ses murs en pierre apparente, typiques des demeures corses.Le club a maintenant 57 ans d'existence, tandis que notre festival célèbre sa 30e édition. Nous disposons également de notre propre restaurant au sein de la Casa Rossa.- Notre groupe de polyphonie, composé d’environ 9 membres, se produit à travers le monde, avec des concerts programmés en Hongrie et en Roumanie en octobre prochain. Notre association vise à harmoniser les spécificités culturelles. C'est pourquoi nous croyons fermement à l'importance de promouvoir l'identité Tavaninca dans une Corse qui, tout en favorisant les échanges, valorise également les diversités. C'est dans cette optique que nous avons lancé l'initiative Settembrinu, un véritable kaléidoscope rassemblant des musiciens cubains, corses, africains, tziganes, brésiliens, et bien d'autres encore. Notre festival, Settembrinu di Tavagna , représente une expérience fascinante alliant le charme énigmatique de nos sites et le chant intérieur de chacun. Il met en avant une variété de genres musicaux issus des quatre coins du globe.Settembrinu est également le point d'orgue d'un festival insulaire dédié à la bande dessinée humoristique et à la caricature Cartoons in Tavagna.- Ce concept, réussi, a été élaboré par une équipe comprenant Batti, Haddad, Iturria, Gasset, Apicella et Rousso, ainsi que d'autres artistes tout aussi talentueux, qui viennent exposer leurs œuvres et réaliser des caricatures sur demande ou sur grand écran, au grand bonheur des festivaliers.