Manu Chao à Settembrinu i di Tavagna : encore de belles soirées musicales sur la Costa Verde

Mardi 27 août à San Ghjuvanni di Moriani

Le festival sera inauguré par Bay Kamara Jr, musicien africain originaire de la Sierra Leone résidant en Belgique, qui interprétera des morceaux de blues, de soul, de funk et de R’n’B.

En deuxième partie de soirée, le groupe Alma Loca fera son entrée, un trio de guitaristes qui revisite la chanson gitane.





Mercredi 28 août à Sant'Andria di Cotone

La remarquable artiste Corse Patrizia Poli, qui excelle en tant que comédienne, pianiste, auteur-compositeur et chanteuse, se produira en première partie de soirée. Par la suite, le groupe The Rabeats (Tribute to The Beatles) offrira une performance mémorable en interprétant des morceaux de rock'n’roll captivants.





Jeudi 29 août à Peru Casevechje

Sales Maudits, un ensemble dynamique de musiciens originaires de Bretagne, représentera le rock électro à travers des textes entraînants et une musique moderne en première partie, avant de céder la scène aux Supersoul Brothers, qui offriront un spectacle de soul époustouflant.





Vendredi 30 août à Tagliu Isolaccia

La chanteuse anglaise de folk, Angie Palmer, se produira pour la troisième fois, offrant une qualité vocale exceptionnelle. Elle est considérée comme l'une des plus grandes interprètes de folk. Son concert sera suivi par Little Bob, un artiste français de blues rock. Dernière légende du rock en France, il est une figure incontournable qui ravira tous les fervents admirateurs du

rock'n'roll.





Samedi 31 août à Talasani

Le groupe de rockabilly Spunnyboys assurera la première partie, suivi de la performance de Manu Chao, une icône internationale qui s’est déjà produite en Corse. Ce chanteur de reggae d'origine franco-espagnole, célèbre pour son talent exceptionnel proposera un concert acoustique en compagnie de deux musiciens, garantissant une soirée riche en énergie.

Parallèlement, un festival de dessin intitulé Cartoons in Tavagna mettra en avant des œuvres de presse humoristiques et des caricatures, tout en offrant aux spectateurs la possibilité de se faire réaliser des caricatures humoristiques.