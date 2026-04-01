En Corse, la ministre Françoise Gatel au contact des maires face aux urgences du terrain

Ce n’était pas une simple étape protocolaire. En rencontrant les maires, ce jeudi après-midi à la Cité Grossetti, la ministre a voulu prendre le pouls d’élus « en première ligne », confrontés chaque jour aux attentes de leurs administrés.



« C’était une vraie réunion de maires, ils parlent de leur fonction », a résumé la ministre à l’issue des échanges. Des discussions très concrètes, centrées sur l’urbanisme, la gestion des communes rurales et les conditions d’exercice du mandat.



Malgré les difficultés, elle dit avoir perçu une forme de détermination : « L’exercice n’est pas facile, mais ils sont volontaires. Ils ont été élus pour servir et ils y vont ».



Normes et adaptation : une demande récurrente



Au cœur des échanges, un thème revient avec insistance : la complexité normative et son inadéquation avec les réalités locales.



La ministre a défendu une approche plus souple de l’action publique, estimant que « l’égalité est une valeur républicaine, mais on la confond souvent avec l’uniformité ». Avant d’illustrer : « Quand vous êtes à Paris, vous vous déplacez en métro ; ici, il faut s’adapter autrement ».



Dans cette logique, un projet de loi doit être présenté au Sénat en juin. Objectif : permettre au préfet d’ajuster certaines normes. « Il ne pourra pas dire le contraire de la loi, mais il prendra en compte les situations particulières pour éviter que la norme n’entrave », a-t-elle précisé. Une mesure attendue, alors que de nombreux élus dénoncent des règles parfois déconnectées du terrain.