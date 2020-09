En Corse-du-Sud, les contrôles de stupéfiants se multiplient

A Vico, Sagone, Sarrola-Carcopino, Pietrosella, Porticcio et Peri, les militaires de la compagnie d’Ajaccio ont procédé, tout au long du week-end, à une dizaine de contrôles de stupéfiants. Jours et nuit, les gendarmes ont pu tester le nouveau dispositif d'amende forfaitaire délictuelle qui verbalise à hauteur de 200€, les personnes détenant de la drogue.



Les unités mobilisées, soit une vingtaine de gendarmes dont le groupe d’Intervention Cynophile, ont permis de contrôler des personnes en possession de drogue, qui en consommaient ou en transportaient. Cette action ciblée aura débouché sur quelques procédures judiciaires assorties d’une réponse pénale du procureur de la République.



Le nouveau dispositif d'amende forfaitaire délictuelle pour usage de stupéfiants n'a quant à lui pas abouti. "Durant ce week-end, les quantités de drogue était trop importante donc nous n'avons pas pu utiliser l'amende dématérialisée.", explique le capitaine Grégoire Chalmeau, commandant en second de la compagnie d’Ajaccio, en charge de cette action.



Dans les prochaines semaines, d'autres contrôles de ce type auront encore lieux.