En Corse-du-Sud, la sécurité routière sous haute surveillance face à une mortalité encore trop élevée

Ce mercredi en fin d’après-midi, sur la D81 dans le secteur de la Balisaccia, gendarmes et représentants de l’État étaient mobilisés pour un contrôle routier. Une opération appelée à se multiplier dans les prochains jours, afin prévenir une hausse saisonnière des accidents, bien connue des autorités.



« Chaque année, on constate un pic d’accidentalité au printemps, en particulier chez les motards », explique Florian Straser, directeur de cabinet du préfet de Corse-du-Sud. « Avec le retour du beau temps, les motos ressortent, parfois avec des conducteurs qui ont perdu certains réflexes. » Le week-end de Pâques en a déjà donné un aperçu, avec plusieurs accidents impliquant des deux-roues.



Une île en tête des statistiques nationales



La situation corse reste singulière à l’échelle nationale. Rapportée à sa population, l’île demeure la région la plus touchée par la mortalité routière en France. Malgré cela, les chiffres récents laissent entrevoir une amélioration. En 2025, 10 personnes ont perdu la vie sur les routes de Corse-du-Sud, contre 19 en 2024.



Chez les motards, la diminution est encore plus marquée : 2 décès en 2025 contre 10 l’année précédente. Une évolution encourageante, mais fragile. « Depuis 2015, on oscille entre 10 et 20 morts par an. Ce niveau reste inacceptable », insiste Florian Straser. « Notre objectif est clair : descendre durablement en dessous de ce seuil. »



Autre indicateur positif : le nombre d’accidents est passé de 280 en 2024 à 215 en 2025. Malgré ces progrès, l’année en cours rappelle la nécessité de rester vigilant. Quatre décès ont déjà été enregistrés depuis janvier 2026. « Ce sont quatre morts de trop », tranche Florian Straser. « Cela montre que le combat est loin d’être gagné. »