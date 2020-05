En Corse, cafetiers et restaurateurs se préparent pour une saison plus qu'incertaine

Cafetiers et restaurateurs attendaient beaucoup ce jeudi matin de la déclaration du Premier ministre Edouard Philippe, à l'issue du Conseil Interministériel.

Le Premier ministre a annoncé que "pour les Départements en vert, une réouvertures des bars et restaurant était envisagée le 2 juin prochain" , avant de préciser que cette date présumée était conditionnée en fonction de l'évolution de l'épidémie et d'ajouter, enfin que la décision serait prise le 25 mai, date à laquelle sera délivré le rapport officiel sur les dates d'ouverture de tous les lieux concernant le secteur touristique.

A cette annonce, le chef du Gouvernement a précisé que les français pourront partir en vacances en France en Juillet Août. (Voir par ailleurs)





Des nouvelles qui donnent un petit espoir aux cafetiers et restaurateurs, sans pour autant tomber dans l'euphorie

" Cela fait deux mois que nous avons cessé toute activité. Aujourd'hui on nous laisse entrevoir un petit espoir mais ce n'est pas pour autant que l'on puisse pleinement s'en réjouir. Nous avons tous conscience des difficultés qui nous attendent. Nous allons tout faire pour limiter la casse mais il faut s'attendre au pire. Nombreux seront hélas ceux à ne pas s'en remettre" commente amer un cafetier.

Concernant le plan de 18.3 milliards d'euros pour soutenir le secteur du tourisme, là aussi, la prudence était de mise

" Nous attendons de voir concrètement comment et sous quelle forme cette aide sera répartie" affirment unanimes les commerçants concernés



Mais comme il fait rester positif et qu'il fait encore garder espoir, dans la station touristique de Calvi, tous, ou presque étaient à pied d'oeuvre pour se préparer à cette possible réouverture.