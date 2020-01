Elections à l'università di Corsica : Ghjuventù Indipendentista et a Cunsulta di a Ghjuventù Corsa se rassemblent

"Le 23 janvier prochain se dérouleront les élections générales de l’Università di Corsica. Les étudiants seront appelés à élire leurs représentants au Conseil d’Administration et au Conseil Académique. Ces élections revêtent un enjeu majeur avec les réformes universitaires à venir, les projets importants à mener au sein de l’Università et l’élection du nouveau Président de l’institution qui est l’opportunité pour les syndicats de proposer des idées novatrices pour améliorer l’outil d’émancipation qu’est l’Università. Élus pour deux ans, le rôle des élus étudiants est de veiller à la mise en œuvre de leurs projets, et d’être force de proposition. Ils seront amenés à voter pour le futur Président de l’institution.





Création d’une démarche d’unité et d’ouverture

Dans un souci d’efficacité, toujours au service de l’intérêt collectif, et après des discussions entre les syndicats, la Ghjuventù Indipendentista (G.I) et la Cunsulta di a Ghjuventù Corsa (C.G.C) ont décidé de se rassembler autour d’une démarche commune et d’ouverture. Les listes réuniront des militants de la C.G.C et de la G.I ainsi que des étudiants extérieurs à ces structures mais dont ils partagent les idées.





Contexte

Pour la première fois depuis des années, deux syndicats ont choisi de s’unir lors d’élections universitaires. Ce choix a été motivé par un contexte de faibles taux de participation aux dernières élections du CROUS et de l’Université ainsi que par un manque d’intérêt des étudiants concernant les politiques mises en œuvre à l’Université. La Ghjuventù Paolina a été appelée à rejoindre cette démarche commune, mais n’a pas souhaité y prendre part.

Cette démarche sera présentée, ainsi que son projet et ses listes, dans les jours à venir."