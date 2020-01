Elections à l’Università di Corsica - Muselli : « Un avvene da impinnà »

Marc Muselli est avant tout un physicien énergétique et le vice-président de la commission de la recherche de l’université. Selon lui, il faut repenser le modèle de la faculté pour une vision portée sur l’avenir.

Pour cela, il est nécessaire que l’Università retrouve sa place au sein du territoire en tant que « moteur de la Corse ».





Tout d’abord au sein de Corte même, il est temps que la ville et l’université deviennent partenaires, a contrario de la situation actuelle qui donne une impression de parallélisme entre les deux. Une union qui permettrait un enrichissement d’un point de vu culturel, écologique et patrimonial. De façon plus large sur la région, une plus grande implication sur le territoire est souhaitable.





Lila Ferrat, candidate à la fonction de vice-présidente de la commission de la recherche, insiste sur une ambition de maintien et de développement de la recherche. Elle propose de soulager le poids des fonctions pédagogiques et administrative des enseignants-chercheurs, leurs laissant plus de place pour leurs travaux.

« Une gouvernance de tout le personnel, tous les étudiants. » Marc Muselli veut établir une gouvernance ouverte et encline à satisfaire l’intérêt général. Cela comprend aussi les étudiants puisqu’un conseil de la vie étudiante serait instauré. Les infrastructures sont également à revoir : rénovation énergétique des bâtiments, nouvelles structures répondants aux problématiques liés à la capacité d’accueil des étudiants et à la pénurie de logement. Nous distinguons un réel engagement, une « envie de servir sa communauté » comme dit Lila Ferrat.