Échecs : l’Open International de Purtichju débute ce samedi

Les échecs s’invitent une nouvelle fois à Purtichju. L’Open International organisé à l’hôtel club Marina Viva se déroulera du samedi 28 juin au vendredi 4 juillet 2025. Pendant une semaine, des compétiteurs de haut niveau et des amateurs éclairés se retrouveront pour participer à l’un des rendez-vous majeurs du calendrier estival insulaire.



Parmi les têtes d’affiche de cette édition figurent plusieurs Grands Maîtres internationaux : l’Ukrainien Andrey Sumets, le Polonais Michal Krasenkow, ou encore Bilel Bellahcene, récemment sacré champion d’Afrique sous les couleurs de l’Algérie. D’autres joueurs confirmés, comme Athanasios Mastrovasilis (Grèce), ou les Français Jean-Baptiste Mullon et Nino Maisuradze, prendront également part à la compétition. Matteo Ratier-Fontana, champion de Corse 2025, représentera l’île dans l’Open principal.



Trois tournois sont programmés cette année : un Open +1900 Elo pour les joueurs classés, un Open -2000 Elo destiné aux compétiteurs intermédiaires, et un Open Jeunes -1400 Elo, réservé aux plus jeunes. Les parties sont homologuées FIDE, avec une dotation globale de 10 000 euros.



Outre l’aspect sportif, l’organisation met en avant une volonté d’ouverture à un public large, dans un lieu qui accueille chaque été de nombreux rendez-vous échiquéens. Le tournoi s’inscrit dans un calendrier où la pratique du jeu, en Corse, continue de susciter un fort engouement, notamment auprès des jeunes.



Les inscriptions restent ouvertes jusqu’au lancement de la compétition. Renseignements sur corsicancircuit.com ou par mail à open.purtichju@gmail.com.