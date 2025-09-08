EN IMAGES - Une éclipse totale de Lune visible depuis la Corse dimanche soir

La totalité de l’éclipse a duré environ 82 minutes, avec un maximum atteint à 20 h 11. Le spectacle s’est achevé peu avant 21 heures, lorsque la Lune a progressivement retrouvé son éclat habituel.

Plusieurs rendez-vous d’observation avaient été proposés sur l’île. À Ajaccio, le club d’astronomie avait ouvert les portes de l’observatoire de Vignola au public. En Haute-Corse, des animations étaient organisées près du barrage d’Alesani, permettant d’admirer le phénomène dans un cadre préservé de pollution lumineuse.

L’événement n’a nécessité aucun équipement particulier, l’éclipse lunaire pouvant être observée à l’œil nu en toute sécurité. Les jumelles et télescopes ont toutefois permis aux passionnés de mieux apprécier les nuances de couleur et les détails de la surface lunaire.

Il s’agissait de la dernière éclipse totale de Lune visible depuis la France avant celle prévue en 2028, ce qui explique l’intérêt suscité auprès du public et des amateurs d’astronomie sur l’île.