EN IMAGES - Les scolaires au festival de la BD de Bastia

(Photos et vidéo Gérard Baldocchi)
Mais au-delà de cette reconnaissance de l'événement qui se poursuit jusqu'au 29 mars, les organisateurs poursuivent un objectif plus large : transmettre et susciter des vocations. C’est dans cet esprit que, vendredi, le festival a largement ouvert ses portes aux scolaires.
Tout au long de la journée, des classes ont été accueillies pour découvrir l’univers de la bande dessinée, rencontrer des auteurs et s’initier aux différentes étapes de création. Une immersion pensée pour éveiller la curiosité et, peut-être, faire naître de futurs talents.
-
Intempéries : l’état de catastrophe naturelle reconnu pour plusieurs communes de Haute-Corse
-
Ligue 2 : le SC Bastia contraint de jouer à Rodez face à Amiens, le club dénonce une sanction sévère
-
L’ADMR Haute-Corse répond aux critiques sur la prise en charge des déplacements
-
À Ajaccio et Bastia, le STC et la CGT bloquent des sites d'EDF afin de protester contre la nouvelle organisation du temps de travail
-
Ajaccio - La CAPA dénonce les menaces contre un cadre de la SPL Muvitarra et son épouse