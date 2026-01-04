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EN IMAGES - Les scolaires au festival de la BD de Bastia


La rédaction le Vendredi 27 Mars 2026 à 13:36

À BD à Bastia, tout semble désormais installé : l’événement, qui correspond à la 33e édition des Rencontres de la bande dessinée, s’impose année après année comme un rendez-vous majeur du genre.



EN IMAGES - Les scolaires au festival de la BD de Bastia
(Photos et vidéo Gérard Baldocchi)

Mais au-delà de cette reconnaissance de l'événement qui se poursuit jusqu'au 29 mars, les organisateurs poursuivent un objectif plus large : transmettre et susciter des vocations. C’est dans cet esprit que, vendredi, le festival a largement ouvert ses portes aux scolaires.
Tout au long de la journée, des classes ont été accueillies pour découvrir l’univers de la bande dessinée, rencontrer des auteurs et s’initier aux différentes étapes de création. Une immersion pensée pour éveiller la curiosité et, peut-être, faire naître de futurs talents.






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