EN IMAGES - Des tags sur les murs de deux collèges de Bastia

Dans la nuit du vendredi 17 au samedi 18 septembre, les murs extérieurs d'au moins deux établissements scolaires bastiais ont été recouverts de tags de plusieurs couleurs peints à la bombe.

"Serein sans seringue", "Peur ni des virus, ni des vaccin", "Ce n'est pas nous les méchants", 666 love"..., de multiples messages sans liens apparent entre eux ont fleuri sur la quasi-totalité de la surface externe des collèges Giraud et Simon-Vinciguerra.

Une dégradation assez importante et exceptionnelle dans ce quartier. Pour l'instant on ignore si une plainte sera déposée, ce qui est certain c'est que le coût pour effacer ces insanités sera élevé.