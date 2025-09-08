EN IMAGES - A Santa di U Niolu
La rédaction le Lundi 8 Septembre 2025 à 17:15
Ce lundi 8 septembre, la fête de la Nativité de la Vierge Marie a rassemblé plusieurs milliers de fidèles à Casamaccioli. La statue de la Vierge, parée de fleurs aux tons pastel, a été portée en procession à l’issue de la grand-messe célébrée par le cardinal François Bustillo, évêque de l'église de Corse. Sur le champ de foire, la traditionnelle Granitula a réuni plusieurs confréries venues de toute l’île, dans une atmosphère de ferveur et de recueillement. Le reportage en images de Paule Santoni.