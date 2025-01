EN IMAGES - A Bastia, l’ouverture de l'Année Sainte rassemble une foule de fidèles

La procession, ponctuée de chants sacrés et rythmée par le pas solennel des confréries de Haute-Corse, s’est achevée devant la cathédrale. Dans la foule certains fidèles n’ont pas caché leur émotion : « C’est un moment unique. On se sent vraiment pèlerins aujourd’hui, unis dans la foi et l’espérance », confie Marie Gabielle, de Ville-di-Pietrabugno.