EDF reçoit le cœur d’or de la Marie Do

C’est avec une émotion non dissimulée que le Directeur Régional d’EDF, Patrick Bressot a reçu le prix en présence de nombreux agents : « Nous avons certes notre mission de service publique qui nous tient particulièrement à cœur et dont nous nous acquittons au quotidien mais cette dernière nous oblige et nous pousse à nous impliquer au delà. La solidarité reste une de nos priorités envers les plus faibles et démunis. Il convient de servir le territoire dans lequel nous travaillons. Je suis très ému parce que ce cœur d’or récompense l’implication de l’ensemble de nos équipes et c’est donc le fruit d’actions multiples. La Marie Do est une association qui rassemble autour d’un combat mais aussi autour de valeurs telles que l’humilité, le bénévolat, l’admiration face à la force des familles touchées par la maladie. »



Les équipes d’EDF n’ont pas relâché leur engagement jusqu’à dernièrement faire courir 70 de leurs agents lors du dernier Restonica Trail.



Un engagement autour d’un trophée symbolique mais important pour l’association.« Nous récompensons et remercions aujourd’hui toute une chaine de solidarité, a expliqué Catherine Riera, présidente de l’association. La Marie Do c’est 170 000€ reversés aux malades et à leurs familles et nous restons, au bout de 15 ans, 100% bénévoles. Cette solidarité nous devons la chérir et la mettre à l’honneur ».