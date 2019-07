E strade di l'Armunia: un web documentaire pour promouvoir les Rencontres Musicales de Calenzana

E strade di l'Armuria, web documentaire né d'un projet universitaire et créé par Elia Vallecalle, étudiante en Master information, communication à l'Universita di Corsica est désormais en ligne.Son objectif est de mettre en valeur le patrimoine insulaire par le biais de la musique et tout particulièrement les Rencontres de musiques classique et contemporaine des Rencontres de Calenzana chères à Jean Sigurani.

à la différence d'un documentaire classique où le spectateur n'a qu'à s'assoir dans son canapé et visionner des images pendant 1h30,le webdocumentaire permet au spectateur de devenir actif, en effet il pourra choisir quelle partie du documentaire l’intéresse, changer de contenu, revenir en arrière etc...



Notre webdocumentaire propose une série de plusieurs reportages ( de galeria à palmentu, en passant par calvi, lumiu, moncale, calenzana, zilia, lunghignanu, montemaio ) mettant en scène l'histoire du lieu et de ses habitants, ces vidéos sont soutenues par une musique ayant été jouée en ces lieux lors des précédentes éditions des Rencontres de Calenzana.

Les documentaires sont accessibles à partir de trois "entrées" : une carte interactive de la balagne, un onglet "récits" ( on peut alors choisir le récit de la personne qui nous intéresse) ou par l'onglet "concerts" ( ainsi on peut visionner l'histoire du lieu en fonction du concert auquel on aimerait assister ou auquel on a déjà assisté).

Plusieurs chemins sont établis à l'avance ( par exemple lorsque vous visionnez la vidéo de Galeria et que vous faites "suivant" vous arriverez à celle sur Moncale...) mais rien ne vous empêche de revenir sur la carte et de sélectionner le village qui vous intéresse.

L'onglet "+" ou le logo des rencontres permettent d'avoir accès à des informations supplémentaires etc...

Le webdoc est donc : ludique et interactif".



Des places à gagner pour les Rencontres de Calenzana



Dans le but de promouvoir la sortie du web documentaire, a été mis en place un jeu sous forme de quête ( les gens doivent regarder une vidéo sur la page facebook des rencontres, puis se rendre sur différents lieux et enfin visionner le web documentaire pour tenter de gagner des places pour le festival).

Comment jouer ?

C’est très simple ! Voici toutes les étapes à respecter !



1. Regarder la vidéo ci dessous ⬇️⬇️⬇️

3 questions ont été dissimulées ?

au sein de 3 lieux patrimoniaux balanins ? ⛪️

Rendez vous aux endroits indiqués, trouvez les petits papiers ( indice : ils sont accrochés à un porte clef « musical » ? ) .

N’oubliez pas de prendre une photo des 3 papiers !

2. À partir de votre ordinateur ? ( mode plein écran ou sur smartphone et tablettes ? écran à l’horizontal pour une meilleure utilisation !) allez sur http://www.musical-calenzana.com/webdoc/index.html , visionnez les documentaires se rapportant aux lieux et trouvez les réponses aux questions.

3. Vous avez tout ! Parfait ! Il vous suffit à présent de nous envoyer les réponses et photos en message privé ainsi que la couleur de la quête à laquelle vous avez participé ?

Nous vous proposons une quête par semaine !

Nous débuterons par la verte ❇️ qui se termine le 04 août !!

Les gagnants seront annoncés sur nos réseaux sociaux le 10 août!

Le premier à avoir envoyé ses réponses gagnera 2 places pour le concert d’ouverture ‪le 17/08‬ à 21h30 ( Orchestre de Wallonie + Gérard Caussé et Alexandre Pascal)

Le second se verra offrir 2 places pour « Le Piano des Lumières »Louise Cournarie ‪19/08 à 18‬h

Et le troisième des goodies du festival !