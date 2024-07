Double assassinat Bastia-Poretta : le parquet général fait appel pour 14 des 15 accusés

Le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence a annoncé vendredi "interjeter appel général" pour 14 des 15 accusés, dont 13 ont été condamnés et deux acquittés, du procès sur l'assassinat de deux membres du banditisme corse en 2017 à l'aéroport Bastia-Poretta.



Le 28 juin, la cour d'assises des Bouches-du-Rhône a reconnu coupable 13 des 15 accusés de ce double assassinat, les condamnant à des peines allant de trois ans d'emprisonnement - dont un an avec sursis - à 30 ans de réclusion criminelle avec 20 ans de sûreté pour Christophe Guazzelli, considéré comme le "maître d'oeuvre" du projet criminel.



Le 5 décembre 2017, Jean-Luc Codaccioni et Antoine Quilichini, deux membres du banditisme corse, étaient les cibles de tirs sur le parking de l'aéroport de Bastia. Antoine Quilichini était tué sur le coup. Jean-Luc Codaccioni, détenu de la prison de Borgo de retour d'une permission à Paris, décédait sept jours plus tard.

"Le parquet général a interjeté appel principal des décisions prises à l’égard de l’ensemble des accusés à l’exception de celui ayant fait l’objet d’un mandat d’arrêt", a indiqué dans un communiqué Franck Rastoul, le procureur général. L'accusé pour lequel le parquet général ne fait pas appel de la peine prononcée est Riad Belkacem, qui est en fuite et était absent au procès et qui a été condamné à une peine de 10 ans de prison. Dans cette affaire, il est considéré comme le responsable des téléphones sécurisés qui ont été décryptés par les enquêteurs, permettant d'établir les responsabilités de chacun dans ce projet criminel. "La cour aura ainsi entière latitude de décider, en cas de reconnaissance de culpabilité, de la peine appropriée dans la juste articulation des responsabilités respectives", a ajouté M. Rastoul.



Dans ce procès lors duquel ont été acquittés Joseph Menconi et François Marchioni, contre lesquels les avocats généraux avaient requis six ans de prison et 15 ans de réclusion criminelle, les principaux accusés avaient refusé de comparaître et récusé leurs avocats, n'ayant ainsi pas de défense, un fait rarissime devant une cour d'assises.



L'une d'entre eux, Cathy Châtelain, divorcée Sénéchal, une surveillante pénitentiaire de la prison corse de Borgo dont l'histoire a inspiré un film, avait été condamnée à 23 ans de réclusion criminelle.

Un nouveau procès aura donc lieu pour 14 de ces 15 accusés.