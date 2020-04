Distribution de colis alimentaires à destination des plus démunis à la gare de Calvi

Ce mercredi après-midi, plusieurs personnes se pressaient devant le hall d'entrée de la gare des Chemins de Fer de la Corse où était organisé une collecte de denrées alimentaires à destination des plus démunis.

Une collecte qui a pu se réaliser grâce à la direction des Chemins de Fer de la Corse qui, il y a quelques jours, a utilisé comme moyen les réseaux sociaux pour communiquer:

" Depuis le début du confinement, l'ensemble des associations caritatives présentes sur le territoire de la Balagne rencontrent d’énormes difficultés pour la distribution de denrées alimentaires à leurs bénéficiaires.

Les Chemins de Fer de la corse, avec son président et ses administrateurs Balanins se sont donc proposés d'organiser grâce à la générosité de plusieurs commerçants et entreprises de Balagne, une distribution de produits de première nécessité. Cette distribution se déroulera le mercredi 8 avril 2020 à partir de 14h dans la salle d’attente de la gare de Calvi. Cette opération sera renouvelée une fois par semaine le temps du confinement.".





Dans le même temps, toujours via les réseaux sociaux, c'est la Collectivité de Corse qui communiquait sur cette opération:

" La Collectivité de Corse, en partenariat avec les Chemins de Fers de la Corse, organise une distribution de colis alimentaires à destination des plus démunis le Mercredi 8 avril 2020, à partir de 14 heures à la gare de Calvi.

Cette distribution s’adresse aux administrés de Calvi mais également des communes voisines sans nécessité de justificatif.

Il s’agit de produits alimentaires de première nécessité offerts par le magasin Leclerc de L’Ile Rousse, la société Dary les eaux de Zilia et la boulangerie Garsi.

Cette initiative solidaire est proposée par les conseillers territoriaux Frédérique Densari et Pasquà Carlotti, également administrateurs des CfC.

L’Association Corse d’Aide aux Victimes d’Infractions et de Médiation Pénale (Corsavem) informe la population qu’elle tient une permanence téléphonique au 04.95.34.04.85 sur BASTIA, afin d’apporter son aide juridique et un soutien psychologique de manière gratuite et confidentielle à toute personne qui s’estime victime d’une infraction.

Espérant que vous preniez toujours soin de vous,

Et vous rappelant que les bénévoles, les services du CCAS de LUMIU et de la mairie restent à votre disposition,

State in casa, curagiu a tutti".



Le CCAS de Calvi mobilisé depuis l'arrivée du virus

Cette distribution s'est faite dans la discrétion à l'intérieur des locaux de la Gare CFC de Calvi, en présence des bénévoles et élus territoriaux.

Ainsi que cela a déjà été relaté, le CCAS de Calvi par l'intermédiaire de son maire Ange Santini et son adjointe en charge des affaires sociales et des personnes âgées, a pris toutes les dispositions nécessaires pour venir en aide à tous leurs concitoyens les plus nécessiteux.

Hélène Astolfi reste également en contact avec les associations des Restos du Cœur, la Croix-Rouge et autres organismes pour gérer cette situation de crise.

Avec toute son équipe qu'elle tient ici à féliciter pour sa disponibilité et son efficacité, chaque jour elle s'inquiète de l'état de santé de ses concitoyens et de leurs préoccupations du moment.



Un relâchement des mesures de confinement

Par ailleurs, force est de constater qu'avec l'arrivée des beaux jours, de plus en plus nombreuses sont les personnes à ne pas respecter les règles de confinement mise en place tant par le Gouvernement et les services de l'État mais aussi la municipalité de Calvi.

La circulation des véhicule est plus intense et il n'est pas rare de rencontrer des groupes de plusieurs personnes se promenant dans la ville et sur ses hauteurs ou investissant certaines enseignes.

Des contrôles seront intensifiés par la Gendarmerie et la Police municipale pour faire respecter les mesures de confinement.

State in casa.