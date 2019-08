Disparition inquiétante : On recherche Marc

Rédigé par Charles Monti le Dimanche 4 Août 2019 à 08:05

Un homme de 37 ans n'a plus donné de nouvelles depuis le 3 août août alors qu'il était en randonnée sur le Monte Gozzi. La famille et les amis de Marc multiplient les appels sur les réseaux sociaux dans le but de retrouver le randonneur au plus vite.

