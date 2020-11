Deux projets soutenus en Corse par la Fondation EDF

La rédaction le Samedi 28 Novembre 2020 à 11:17

Face aux effets de la crise sanitaire et sociale de la Covid19, la Fondation groupe EDF a lancé le 10 juillet 2020, son Fonds de Solidarité pour pallier les fragilités et favoriser la relance de l’activité en France et dans le monde. Avec le soutien du mécénat territorial et international, ce Fonds doté d’un million d’euros accompagne 89 projets d’associations qui participent au retour à l’école ou à l’emploi et qui encouragent un nouveau modèle de société plus durable et plus solidaire. Ordi Solidariu » de la Fondation de l’Université de Corse et le projet « Relance post-Covid pour les micro-entrepreneurs » de l’Association pour le Droit à l'Initiative Economique (ADIE) Corse en font partie.