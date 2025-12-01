Deux personnes secourues après une avarie de scooter des mers au large de Roccapina

Les conditions en mer étaient dégradées, avec une houle estimée entre 2 et 3 mètres et de fortes déferlantes sur le littoral. Le véhicule tout-terrain SNSM 925, avec trois secouristes dont deux nageurs-sauveteurs, a été envoyé sur zone. L’hélicoptère Dragon 20, accompagné d’un binôme du secours nautique du SIS 2A, a également été engagé.
À leur arrivée, les équipes ont constaté que les deux personnes en difficulté avaient réussi à regagner la plage par leurs propres moyens. Elles présentaient une hypothermie légère, et l’une d’elles une blessure superficielle. Après les premiers soins et un bilan secouriste, la personne blessée a refusé son évacuation vers un centre hospitalier.
