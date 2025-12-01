CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita : les vidéos 31/12/2025 Porto-Vecchio - Les judokas en verve à Corte 23/11/2025 Deux personnes secourues après une avarie de scooter des mers au large de Roccapina 23/11/2025 Éric Zemmour à Ajaccio - "Les Corses sont un exemple. Je les admire de défendre comme ça leur identité, leur terre" 22/11/2025

Deux personnes secourues après une avarie de scooter des mers au large de Roccapina


la rédaction le Dimanche 23 Novembre 2025 à 09:51

Les secours ont été engagés samedi vers 17 heures après le signalement de deux personnes tombées à la mer au large de la plage de Roccapina, à la suite d’une voie d’eau sur leur scooter des mers. Le CROSS Méditerranée a mobilisé les Sauveteurs en Mer du centre SNSM de Propriano pour une intervention d’urgence.



Sauveteurs en Mer - Centre SNSM Propriano
Sauveteurs en Mer - Centre SNSM Propriano
Les conditions en mer étaient dégradées, avec une houle estimée entre 2 et 3 mètres et de fortes déferlantes sur le littoral. Le véhicule tout-terrain SNSM 925, avec trois secouristes dont deux nageurs-sauveteurs, a été envoyé sur zone. L’hélicoptère Dragon 20, accompagné d’un binôme du secours nautique du SIS 2A, a également été engagé.


À leur arrivée, les équipes ont constaté que les deux personnes en difficulté avaient réussi à regagner la plage par leurs propres moyens. Elles présentaient une hypothermie légère, et l’une d’elles une blessure superficielle. Après les premiers soins et un bilan secouriste, la personne blessée a refusé son évacuation vers un centre hospitalier.




CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos