Deux nouveaux cas de "variole du singe" détectés en Corse

isolez-vous, évitez tout relation sexuelle et contactez votre médecin

vérifiez régulièrement votre état cutané (y compris zone génitale) et soyez réactif en cas de symptômes, en particulier si vous faites partie d’un groupe dit à risque (partenaires sexuels multiples).

Après trois premiers cas observés entre juin et aout dernier, ce sont deux nouveaux cas d’infection par le virus Monkeypox, communément appelé la variole du singe, qui ont été recensés en Corse au cours de la semaine entre le 29 aout et le 4 septembre.Sur l’ensemble de la région, depuis le début de l'épidémie, 5 cas au total ont été recensés. Trois de patients infectés ne sont pas autochtones.En France 3 721 cas de variole du singe ont été recensés à la date du 6 septembre par les différentes agences régionales de santé.En Corse, depuis début juillet 2022, un peu plus d'une vingtaine de personnes a reçu une dose de vaccin. Les vaccins contre la variole permettent de prévenir l’apparition de la maladie ou de limiter sa sévérité.La vaccination est recommandée aux groupes de personnes les plus exposés au virus :· les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes et rapportant de multiples partenaires et les personnes trans multipartenaires,· les personnes en situation de prostitution,· les professionnels exerçant dans les lieux de consommation sexuelle.Les coordonnées des centres de vaccination sont accessibles sur www.sante.fr/monkeypox Si vous pensez avoir été en contact avec un cas confirmé de la variole du singe:Une ligne téléphonique, "Monkeypox Info Service", est mise en place par Santé publique France au 0 801 90 80 69 , 7 jours sur 7, de 8h à 23h, pour répondre aux interrogations des personnes potentiellement exposées.