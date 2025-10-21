Deux feux de véhicules dans la nuit en Haute-Corse
La rédaction le Mardi 21 Octobre 2025 à 07:43
Les sapeurs-pompiers de Lucciana sont intervenus à deux reprises dans la nuit de lundi à mardi pour des incendies de véhicules.
Vers 22h50, un premier feu a éclaté sur la 4 voies à Lucciana : le véhicule concerné a été partiellement endommagé par les flammes.
Peu avant 4h30, une seconde intervention a eu lieu sur la commune de Castellare-di-Casinca, au rond-point de San Pancrace, où une camionnette a été entièrement détruite par le feu.