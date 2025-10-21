CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Casanova : quatre blessés dans un accident sur la RT 20 21/10/2025 Deux feux de véhicules dans la nuit en Haute-Corse 21/10/2025 Bastia : une personne légèrement intoxiquée dans un incendie à Montesoro 21/10/2025 Mutuelle de la Corse : la santé au cœur des Scontri Mutuali à Saint-Florent 20/10/2025

Deux feux de véhicules dans la nuit en Haute-Corse


La rédaction le Mardi 21 Octobre 2025 à 07:43

Les sapeurs-pompiers de Lucciana sont intervenus à deux reprises dans la nuit de lundi à mardi pour des incendies de véhicules.
Vers 22h50, un premier feu a éclaté sur la 4 voies à Lucciana : le véhicule concerné a été partiellement endommagé par les flammes.
Peu avant 4h30, une seconde intervention a eu lieu sur la commune de Castellare-di-Casinca, au rond-point de San Pancrace, où une camionnette a été entièrement détruite par le feu.







CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos