Deux départs de feu à Sartène

Deux incendies se sont déclarés à quelques minutes d’intervalle sur la commune de Sartène au lieu-dit Navarra et sur la RT40 entre Bocca Albitrina et Giuncheto, aux alentours de 13 heures, indique le Service d’Incendie et de Secours de Corse-du-Sud (SIS 2A).



Les sapeurs-pompiers du Rizzanese, de Levie, ainsi que les formations de la Sécurité Civile et les forestiers-sapeurs de Sartène, appuyés dans les airs par les deux Canadair et l’hélicoptère bombardier d’eau du SIS 2A ont été mobilisés sur place.



Les deux incendies ont été maitrisés en milieu d'après-midi après avoir parcouru des superficies respectives de 2000m2 et 7000m2, selon le SIS 2A.