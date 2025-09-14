CorseNetInfos
Deux accidents dans la nuit à Bastia


La rédaction le Dimanche 14 Septembre 2025 à 07:43

Dans la nuit de samedi à dimanche, deux accidents se sont produits à Bastia.
Peu après 2h15, un véhicule s’est retourné au rond-point du centre commercial Cuir Center. Le conducteur, un homme de 40 ans en état d’ébriété, a été légèrement blessé. Une passagère a également été prise en charge. Tous deux ont été transportés au centre hospitalier de Bastia. La police était présente sur les lieux.
À 4h30, un second accident a eu lieu route du relais de Serra di Pigno. Une femme de 26 ans, seule à bord de son véhicule, a été légèrement blessée et évacuée vers l’hôpital de Bastia.







