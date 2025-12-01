Des spectacles, de la magie et une patinoire dès mercredi : Natali in Paesu revient à Portivechju

Attendre ? A quoi bon ? Sortie de la Toussaint, Portivechju entre en hibernation. C’est novembre, l’activité retombe et la nuit tombe à 17 heures. Autant illuminer les ronds-points ! C’est ce que la municipalité a décidé de faire il y a déjà une quinzaine de jours. Les illuminations sont prêtes, mais la ville ronge son frein durant ce creux de novembre. En premier lieu les commerçants, confirme Meir Halewa, le président d’Andemu Portivechju, l’association des commerçants porto-vecchiais : « Quand on voit le mois de novembre, sincèrement, tout le monde a hâte de se retrouver en décembre. Ici, j’ai connu des Noëls sans marché de Noël et sans patinoire. C’était le jour et la nuit. Ca met un gros coup de boost, avec de vraies animations. »



La patinoire donnera le top départ dès ce mercredi, puis le Marcatu di Natali ouvrira ses chalets le 8 décembre, tout autour de la place de la République : « On avait demandé à désaxer un peu les chalets, qui étaient trop regroupés sur la place, précise Meir Halewa. La municipalité a été d'accord pour les étendre du côté du cours Napoléon, ce qui permet de créer un deuxième pôle d’activités festives. » Le chalet d’Andemu Portivechju deviendra la maison du Père Noël du 20 au 24 décembre, mais aussi le week-end et mercredi précédent. Il accueillera un stand maquillage et des ateliers créatifs pour les enfants. Le dimanche 14 décembre à 14 heures aura lieu un défilé de mascottes dans les rues de Portivechju, au départ de la cinémathèque. Puis une parade le mercredi 17 décembre, toujours à 14 heures.



A Festa di a Nazioni le 8 décembre



La programmation fait la part belle aux concerts et aux temps forts culturels. Portivechju accueillera notamment le concours méditerranéen de piano Opus Corsica, un concert du virtuose Tristan Pfaff, la création musicale A Canta Paoli inspirée de l’histoire du Babbu (9 décembre), ou encore des prestations variées chaque mardi soir avec Suarina, A Vadina, Millishake, Cactus Band et Anima. Le spectacle lyrique humoristique Opera Locos (11 décembre), la fresque chorégraphique Alice au pays des merveilles (19 décembre) et le spectacle sons et lumières ambulatoire Gueule d’Ours viendront compléter l’affiche.



Noël a beau être un moment féérique, en Corse il offre aussi ses atours politiques, avec la Festa di a Nazioni qui tombe le 8 décembre. Et le 6 décembre, la médiathèque L’Animu accueillera un café citoyen dans le cadre de la Festa di a Nazioni, afin d’évoquer le statut politique de l’île. La journée du 8 décembre sera marquée par la procession, la messe et l’inauguration officielle du marché de Noël.



Les villages porto-vecchiais ne seront pas oubliés, avec des promenades à dos d’âne qui y seront organisées, en plus de la tenue de petits spectacles et contes.