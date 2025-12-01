Des spectacles, de la magie et une patinoire dès mercredi : Natali in Paesu revient à Portivechju

Durant plus d'un mois, la haute-ville s'anime durant les festivités de Noël. PHOTO CITA DI PORTIVECHJU
Attendre ? A quoi bon ? Sortie de la Toussaint, Portivechju entre en hibernation. C’est novembre, l’activité retombe et la nuit tombe à 17 heures. Autant illuminer les ronds-points ! C’est ce que la municipalité a décidé de faire il y a déjà une quinzaine de jours. Les illuminations sont prêtes, mais la ville ronge son frein durant ce creux de novembre. En premier lieu les commerçants, confirme Meir Halewa, le président d’Andemu Portivechju, l’association des commerçants porto-vecchiais : « Quand on voit le mois de novembre, sincèrement, tout le monde a hâte de se retrouver en décembre. Ici, j’ai connu des Noëls sans marché de Noël et sans patinoire. C’était le jour et la nuit. Ca met un gros coup de boost, avec de vraies animations. »
La patinoire donnera le top départ dès ce mercredi, puis le Marcatu di Natali ouvrira ses chalets le 8 décembre, tout autour de la place de la République : « On avait demandé à désaxer un peu les chalets, qui étaient trop regroupés sur la place, précise Meir Halewa. La municipalité a été d'accord pour les étendre du côté du cours Napoléon, ce qui permet de créer un deuxième pôle d’activités festives. » Le chalet d’Andemu Portivechju deviendra la maison du Père Noël du 20 au 24 décembre, mais aussi le week-end et mercredi précédent. Il accueillera un stand maquillage et des ateliers créatifs pour les enfants. Le dimanche 14 décembre à 14 heures aura lieu un défilé de mascottes dans les rues de Portivechju, au départ de la cinémathèque. Puis une parade le mercredi 17 décembre, toujours à 14 heures.
A Festa di a Nazioni le 8 décembre
La programmation fait la part belle aux concerts et aux temps forts culturels. Portivechju accueillera notamment le concours méditerranéen de piano Opus Corsica, un concert du virtuose Tristan Pfaff, la création musicale A Canta Paoli inspirée de l’histoire du Babbu (9 décembre), ou encore des prestations variées chaque mardi soir avec Suarina, A Vadina, Millishake, Cactus Band et Anima. Le spectacle lyrique humoristique Opera Locos (11 décembre), la fresque chorégraphique Alice au pays des merveilles (19 décembre) et le spectacle sons et lumières ambulatoire Gueule d’Ours viendront compléter l’affiche.
Noël a beau être un moment féérique, en Corse il offre aussi ses atours politiques, avec la Festa di a Nazioni qui tombe le 8 décembre. Et le 6 décembre, la médiathèque L’Animu accueillera un café citoyen dans le cadre de la Festa di a Nazioni, afin d’évoquer le statut politique de l’île. La journée du 8 décembre sera marquée par la procession, la messe et l’inauguration officielle du marché de Noël.
Les villages porto-vecchiais ne seront pas oubliés, avec des promenades à dos d’âne qui y seront organisées, en plus de la tenue de petits spectacles et contes.
Le programme complet
- Mercredi 26 novembre : ouverture de la patinoire sur la place de la République.
- Samedi 29 novembre : cuncorsu mediterraniu di piano. La 5e édition du concours méditerranéen de piano Opus Corsica propose de découvrir de nouveaux talents et d’encourager leur parcours musical. Concert gratuit du pianiste virtuose Tristan Pfaff à 19 h, Salle Rouge, espace culturel Jean-Paul de Rocca-Serra.
- Samedi 6 décembre : café citoyen « Festa di a Nazioni », de 10 h 30 à 12 h 30 à la médiathèque L’Animu. Province romaine, terre vaticane, royaume anglo-corse, état indépendant, département français, processus dit d'autonomie... quel statut pour la Corse ? En présence de François Santoni, Denis Jouffroy, Jean-Guy Talamoni, Gilles Guerrini et Petr’Antò Tomasi.
- Lundi 8 décembre : ouverture du marcatu di Natali à l’occasion de la Festa di a Nazioni. Il revient cette année avec ses concerts, ses animations et son village de chalets d’artisans et de commerçants. Concerts des groupes Suarina et A Vadina à l’occasion di a Festa di a Nazioni et pour inaugurer u Marcatu di Natali. A 17 h : prucissioni, partenza da a Ghjesia San Ghjuvani Battistu ; 17 h 30 : missa, Ghjesia San Ghjuvani Battistu ; 18 h : cuncertu di Suarina, Marcatu di Natali ; 19 h 30 : binidizioni 'llu Marcatu di Natali ; 20 h : cuncertu di A Vadina, Marcatu di Natali.
- Mardi 9 décembre : cuncertu Balagna, A Canta Paoli : porté par Marc'Andria Castellani, le groupe revisite l'histoire de Pasquale Paoli pour un concert exceptionnel. Dans l'esprit de l'émission "Storia", A cantà Paoli est un spectacle qui fait traverser la vie du Père de la patrie à travers une série de chansons liées par une narration. A 20 h 30 dans la Salle Rouge.
- Jeudi 11 décembre : Noël des anciens, animation musicale et goûter offert par le CCAS. De 14 h à 16 h, salle polyvalente (ancienne caserne).
- Vendredi 11 décembre : Opera Locos. Porté par cinq chanteurs lyriques, ce spectacle revisite avec humour les grands airs de l’Opéra en live, dans le respect de la musique et de la discipline classique. A 20 h 30, Salle Rouge.
- Samedi 13 décembre : la Santa Lucia, dans les villages d’Arca et Pianedda • Arca / I Pianedda. Et tournoi de sixte et de pétanque au profit du Telethon à 10 h, au stade Claude-Papi.
- Mardi 16 décembre : cuncertu du Cactus Band à 19:30, au Marcatu di Natali. Spectacle de danse du CACEL à 18 h à L’Animu.
- Mercredi 17 décembre : Fola-fuletta di Natali. Venez écouter les histoires de Noël en musique. De 10 h 30 à 11 h 30 à L’Animu, pour les enfants de 3 à 8 ans. Entrée libre. Atteddu di Natali : création d’une décoration pour la table de Noël. Pour les enfants à partir de 6 ans (sur inscription) : de 14 h 30 à 15 h 30 à L’Animu ; pour les enfants de 3 à 5 ans, accompagnés d’un adulte (sur inscription) : de 15 h 30 à 17 h. Cuncertu di Natali, par le CACEL : à 18 h à L’Animu.
- Vendredi 19 décembre : spectacle Alice au pays des merveilles. Des mélodies orchestrales envoûtantes, teintées de notes cuivrées et jazzy. A 19 h 30 à la Salle Rouge.
- Samedi 20 décembre : Natali in Ghjiru. Balade à dos d'ânes, contes et spectacles de Noël : à 10 h à Ternità ; 13 h 30 à Ceccia, 15 h à Pricoghju.
- Dimanche 21 décembre : Balades à dos d’ânes, contes et spectacles de Noël : à 10 h à Murateddu et à 14 h à Arca.
- Mardi 23 décembre : cuncertu de Millishake à 19 h 30 au Marcatu di Natali.
- Samedi 27 décembre : City Trail. Nouvelle édition de l’épreuve sportive phare de fin d’année à Portivechju. Course pour enfants : 17 h. Pour le 4 et 8,5 km : 19 h 30. Inscription : sportsnconnect.com
- Lundi 29 décembre : spectacle en déambulation Gueule d’ours. Une horde d’ours lumineux s’avance accompagnée d’extravagantes danseuses, guidées par un séduisant maître de cérémonie sur échasses. A 18h 30 en haute-ville.
- Mardi 30 décembre : concert d’Anima à 19 h 30, Marcatu di Natali.
La patinoire ouvre dès ce mercredi 26 novembre, jusqu'au dimanche 4 janvier. PHOTO CITA DI PORTIVECHJU
La patinoire
Elle ouvrira du mercredi 26 novembre au dimanche 4 janvier. Horaires en période scolaire : lundi, mardi, mercredi, jeudi, dimanche de 09 h à 19 h ; vendredi, samedi de 9 h à 22 h. Pendant les vacances scolaires : lundi, mardi, mercredi, jeudi, dimanche de 9 h à 20 h ; vendredi, samedi de 9 h à 22 h. Le 24 décembre et le 31 décembre : fermeture à midi. Fermeture le 25 décembre et le 1er janvier.
Tarifs : 3 € l’heure pour les enfants jusqu’à 16 ans, 5 € l’heure pour les plus de 16 ans. Location gratuite du casque. Achat possible d’une paire de gants (obligatoire sur la glace) : 5 €.
