Des nouvelles de Thierry Corbalan, l'homme dauphin corse

Thierry Corbalan alias Le dauphin Corse, s’est élancé de la plage de Calvi pour rejoindre Mandelieu la Napoule à la nage, lundi 14 septembre à 12 heures. L'arrivée est prévue dimanche 20 septembre à 12 heures.« Les conditions en mer se sont un peu améliorées depuis lundi mais le courant est toujours contraire et de la houle se forme à partir de 10 heures du matin. Thierry se sent relativement bien malgré les efforts. Les kayakistes luttent eux aussi mais cela va. Thierry s'attache à rattraper le retard accumulé par rapport aux prévisions mais c'est compliqué. Il a mercredi soir parcouru un peu plus de 70 km (72 / 74 km) à la nage depuis le départ » annonce l'équipe qui le suitUne balise est disponible via ce lien pour suivre la progression de Thierry en temps réel: