Des lycéens sartenais construisent un bac à marée et l’installent sur la plage de Pinareddu

Les bacs à marée, aussi appelés bacs à tempête, font partie du paysage sur la côte atlantique, en Manche ou mer du Nord. Mais sur le littoral corse, c’est une rareté. Il y en a eu un d’installé sur la plage de Purraja à Propriano l’an dernier, mais il n’a pas résisté aux tempêtes de l’hiver. Il avait été construit, déjà, sous l’impulsion du campus AgriCorsica de Sartène, et de ses enseignantes Emmanuelle Tramoni et Julie Grosso. Ce premier bac à marée proprianais « il n’avait pas de loquet », se souvient Emmanuelle Tramoni. L’enseignante a retenu la leçon et un loquet a été ajouté à cette deuxième mouture. L’avenir nous dira si ce sera suffisant pour faire face aux forces de la nature.



Les jeunes élèves sartenais se sont mis sur les pas de leurs devanciers, réutilisant les planches qui avaient servi à construire le bac à marée de Propriano, avec du bois de palette. Un travail rondement mené en quelques jours : « Pour nous, c’est la base de savoir monter et assembler, relativise Saveria, l’une des élèves. On avait juste besoin de clous et d’un marteau... » Ils ont aussi réalisé les panneaux d’informations apposés sur le bac, ainsi que leur traduction en corse et en anglais.



