Des bénévoles du Comité de jumelage Corse-Arménie sont arrivés dans l’Artsakh

La délégation est composée de Alexandre Santerian, président du Comité de jumelage Corse-Arménie, Alexandrine Raison et Hervé Cheuzeville, bien sûr.

" Nous avons reçu un accueil très chaleureux, les gens ici sont désespérés par l'issue de la récente guerre et ils sont très touchés par notre témoignage de solidarité envers leur pays, l'Artsakh" ajoute encore Hervé Cheuzeville

"Le but de notre mission était d'apporter des médicaments collectés en Corse pour l'hôpital de Stepanakert. Mais aussi de prendre des contacts sur place et d'évaluer la situation" explique Hervé Cheuzeville. "Demain, nous rencontrerons la ministre de l'Education ainsi et celui de la Santé, et peut-être des Affaires étrangères" précise t-il encore.