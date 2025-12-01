Défaite à Nancy (2-0), le Sporting de Bastia n'y arrive toujours pas

En perte de vitesse depuis quelques semaines, l'ASNL voulait repartir de l'avant pour éviter de s'enfoncer au classement de Ligue 2. Et elle l'a prouvé qu'elle en avait les capacités, dès les premières minutes de la rencontre grâce à une entame de match dynamique face à ces bastiais qui traînent, sans possibilité de s'en défaire, leur dernière place depuis un bon bout de temps déjà.La première opportunité fut, sans surprise, nancéenne avec ce centre de la gauche d'Expérience que Saint-Ruf reprenait de la tête au second poteau, mais qui passait au-dessus de la barre de Lisandru Olmeta.Bastia répliquait avec cette incursion sur la droite de Sebas, mais si l'attaquant bastiais pénétrait bien dans la surface adverse, le capitaine local Saint-Ruf usait d'un un tacle, parfaitement maîtrisé, pour repousser le danger.Mais au quart de jeu, nettement dominé par les Lorrains, Nancy trouvait la faille dans cette équipe bastiaise réduite la plupart du temps à regarder jouer son adversaire.En effet, après une bonne phase de pression sur la surface bastiaise, les Corses ne parvenaient pas à se dégager. Bouabdeli, dans la surface, en profitait pour servir en retrait Bokangu qui gratifiait le public de Marcel-Picot d'un sublime extérieur du pied qui avait raison de Lisandru Olmeta, lobé !Et Nancy continuait à dominer les débats. On crut même au second but local quand, lancé par Bouriaud le long de la ligne de touche à gauche, Ouotro se défaisait de son vis-à-vis et pouvait rentrer dans la surface puis remettre en retrait à Bouriaud dont la frappe était trop molle pour inquiéter Olmeta.

Face à ces Bastiais, qui n'avaient pas encore inquiété, une seule fois Basilio, le rythme imposé par les Nancéens retombaient un peu. Cela n'empêchait pas cependant les hommes de Correa de se créer une nouvelle occasion de 2-0 avec ce nouveau une-deux entre Bouriaud et Ouotro. Le milieu servaittcette fois l'attaquant dans la profondeur, mais l'Ivoirien butait cette fois sur Olmeta !



L'ASNL rentrait donc aux vestiaires avec un avantage logique. Bastia, quant à lui, ne s'était jamais vraiment montré dangereux, en tout cas en mesure de sortir l'ornière dans laquelle il s'est fourvoyé depuis le début de la saison.



Le poteau pour Petrignani

Le signal du salut aurait pu être donné pour les visiteurs par le jeune Petrignani qui dès son entrée en jeu a fait passer le frisson dans les tribunes de Marcel-Picot. En effet sur un coup franc concédé par Bouabdeli dans l'axe, sa frappe s'écrasait sur le poteau de Basilio! De quoi redonner un peu d'espoir aux Corses qui se montraient plus présents dans le jeu qu'ils ne l'avaient été durant la première période.

À l'inverse les locaux peinaient à retrouver le rythme et leur suprématie de la première période : le jeu devenait plus haché peut-être parce que Nancy avait besoin de ce résultat pour se relancer et Bastia pour se mettre un peu de baume au cœur en ne repartant pas bredouille de Lorraine.

Le SC Bastia mettait alors la pression sur son adversaire et à l'entame des 7 minutes de temps additionnel il entretenait encore l'espoir de réussir dans son entreprise.

On sait ce qu'il est finalement advenu.

La reprise de la tête de Saint-Ruf après cet ultime coup-franc de Bouriaud a finalement enfoncé le Sporting.

5 points de retard désormais sur Laval, l'avant-dernier : oui comme le dit la pub :"on est mal, on est mal" au SC Bastia !

