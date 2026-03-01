De la Casinca à Bastia… puis à Milan : un projet bilingue au cœur de la langue corse

Cette année, le projet a pris une dimension internationale avec un voyage à Milan, venant concrétiser plusieurs années de travail. Sur place, les élèves ont pu découvrir des lieux emblématiques en lien direct avec les thématiques étudiées. La visite du Duomo de Milan leur a permis d’observer une architecture monumentale et symbolique, tandis que les Navigli, célèbres canaux de la ville, ont illustré concrètement les enjeux liés à la gestion de l’eau en milieu urbain.

Le musée des sciences et des techniques a, quant à lui, offert une approche scientifique et interactive des notions abordées en classe. Les élèves ont également découvert le Bosco Verticale, exemple emblématique d’architecture durable, illustrant la manière dont la végétation peut être intégrée au cœur de la ville pour répondre aux défis environnementaux.

« Ce projet permet aux élèves de croiser les disciplines et de donner du sens à leurs apprentissages. Ils mobilisent des compétences scientifiques, linguistiques et culturelles dans une même démarche. C’est aussi une ouverture importante sur le monde professionnel : certains découvrent des métiers liés à l’environnement, à l’architecture ou à l’ingénierie, et commencent à se projeter », souligne une enseignante impliquée dans le projet.

Ce voyage a pu être financé grâce aux actions menées par les foyers socio-éducatifs des deux collèges, témoignant d’une forte mobilisation des élèves et des familles autour du projet. Il marque l’aboutissement d’un travail collectif mené sur plusieurs années, mais aussi une étape importante dans le parcours des élèves, à la fois linguistique, culturel et citoyen. Il ouvre également des perspectives pour la suite, avec la volonté de prolonger cette dynamique dans les années à venir.

Ce projet a également pu voir le jour grâce au soutien des chefs d’établissement des deux collèges, Mmes

Germani-Chirichiello et Marcolongo (Collège de la Casinca) et M. Rossi et Mme Dampierre (collège Simon

Vinciguerra), pleinement engagés dans cette démarche pédagogique.

À travers le projet Scambiu cità/paese, les deux collèges démontrent que la langue corse peut être au

cœur d’un projet ambitieux, fédérateur et résolument tourné vers l’avenir