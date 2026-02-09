De Sisco à Tomino, « Opéra déconfiné » revient pour une 5e édition



La magie a opéré, Opéra déconfiné revient pour une 5e édition à partir du 3 août ?

Oui, la magie de l’opéra. On est passé à deux doigts de faire l’impasse sur cette 5e édition, mais j’ai eu la chance de tomber, à la dernière minute, sur le bon interlocuteur. Ce qui a fait notre force aussi c’est qu’il y a derrière moi des artistes qui me suivent et le public aussi. On a pu donc monter cette version 2026 avec l’aide de la DRAC, de la Communauté de Communes du Cap Corse et de quelques-unes de ses municipalités.



Petit bémol, comme l’an passé, pas de concerts ni sur Bastia, ni sur Erbalonga...

On le regrette vivement car à Bastia nous avions un public et le cadre magnifique d’Erbalonga nous manque aussi. Mais nous allons chanter dans de beaux endroits à Sisco, Luri, Cagnano et Tomino. Tous les lundis, sauf le 7 septembre, du 3 août au 21 septembre. Des concerts gratuits !



Comme chaque année, la manifestation est placée sous un thème ?

Des thèmes ! Des thèmes différents chaque lundi, jour des concerts étalés de 17h à 20h30. On évoquera notamment « L'Opéra américain – Les voix du peuple » avec des extraits de Porgy and Bess, Summertime, My Fair Lady ou encore West Side Story. Les autres lundis il sera question d’amour, d’enfer, de femmes solidaires, d’ordre, de révoltes…



Qui sont les artistes qui vous suivent depuis le début ?

On ne change pas une équipe qui gagne et notre Corse est une réserve de belles voix : Repartent avec nous dans l’aventure : Maryline Leonetti, Antoine Maestracci, Amélie Tatti, Rémi Chiorboli, Anne Calloni, Guy Luciani, Cecilia Aubert, Anne-Laure Allègre, Chrystelle Couturier, Jean-Antoine Ferrali. Cette année un petit nouveau, un jeune baryton corse de 20 ans : Jean-Matthieu Vukovic. Je rêvais depuis des années de monter un duo de barytons, ce qui est très rare en opéra, et le 14 septembre nous pourrons entendre le duo Jean-Matthieu Vukovic/Guy Luciani. N’oublions pas nos pianistes attitrés François Colin, Barbara Rolland-Hubert et Martine De Barros et Armand Paoli qui assurera la sono.



Vous réunissez plusieurs générations en fait ?

Effectivement, dans cette édition 2026 je suis très contente d’avoir pu réunir plusieurs générations, de 20 à 70 ans, des générations qui ont un ancrage ici. Des artistes qui ont un métier ici et qui parallèlement font progresser l’opéra sur notre île. De grandes voix qui ont fait le choix de rester ici et qui arrivent à monter ou participer à des projets. Ces talents, corses sont d’ailleurs beaucoup plus polyvalents qu’ailleurs.



Une nouvelle commune est aussi inscrit dans la tournée cette année ?

Oui, nous aurons en effet la chance de donner des concerts devant la magnifique église San Nicolao de Tomino.



Et toujours un final plein de surprises ?

Ce sera pour le lundi 21 septembre. Le thème de la soirée : « C'est à vous de chanter ». Je serai accompagnée par Armand Paoli, son accordéon et le chœur qu’il a créé à Sisco. Ce sera un hommage à tous ceux qui chantent bénévolement, qui maintiennent le chant et la musique dans les villes et les villages. Le public sera bien sûr invité à chanter aussi.



Après une 5e édition bien difficile à organiser, comment voyez-vous l’avenir d’Opéra déconfiné ?

On espère tous déjà revenir à Bastia. Le public le réclame et ce serait un bonheur que de chanter dans les rues mythiques de la ville. Nous avons aussi des appels du pied de la côte occidentale, notamment Canari. On aura bien le temps d’y penser, pour l’heure on est fous de joie d’entrer en scène le 3 août prochain.



Et si nous parlions de vos projets personnels …. Vous voilà « Dame de Haute-Savoie » ?

Je suis en effet désormais basée à Thonon les Bains. Je suis en train de monter des projets dans cette ville mais également en Allemagne, à Freiburg, avec des musiciens allemands. Je vais aussi continuer mes missions auprès de la ville de Nice avec « Découverte de l’opéra pour les tous petits », avec l’opéra initiatique de Mozart « La flûte Enchantée » ainsi que mon enseignement auprès des acteurs au Théâtre National de Nice « L’acteur au bord du chant ». Enfin, j’aimerais bien monter un projet ici en Corse.



Comme son nom l’indique, « Opéra déconfiné », clin d’œil à la triste époque COVID, est une manifestation qui a pour but d’amener l’opéra auprès du public, dans la rue, comme il l’était à ses débuts. Il y a quelques semaines la siscaise Elodie Tisserand était au désespoir. « Nous n’aurons pas d’Opéra déconfiné en Corse cet été. Il n’y a pas eu d’appel à projet de la DRAC (Direction régionale des Affaires Culturelles) et donc pas de subventions », nous expliquait-elle tristement mi-juillet.Mais notre soprano à la voix haut perchée ne s’avouait pas vaincue pour autant et prenait une nouvelle fois contact avec la DRAC et cette fois, sa voix fit mouche. « Nous avons pu obtenir des subventions via un autre appel à projet et le planning que j’avais élaboré il y a quelques mois, validé » nous apprenait-elle quelques jours plus tard.À quelques heures du lancement de la manifestation, nous l’avons rencontrée, rayonnante, place St Nicolas à Bastia.