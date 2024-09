De Bonifacio en Sardaigne, à la nage : le défi de deux sportifs, au profit d'Inseme

Après un été caniculaire, on remballe. Cette année en Corse, le soleil ne s’est guère attardé sur le mois de septembre. Ce qui inquiète Frédéric Dubernet : « C’est la grosse appréhension. J’espère que le mauvais temps va se calmer. » Bonifacio, c’est déjà une probabilité forte de houle ou de vent. Les deux nageurs espèrent au moins pouvoir passer entre les gouttes, pour s’engouffrer dans la meilleure fenêtre météo durant leur week-end de défi, ces 28 et 29 septembre.Face à un paramètre qu’ils ne peuvent pas contrôler, ils s’entraînent. Marine a nagé dix kilomètres il y a quelques jours, Frédéric douze. Douze kilomètres, c’est la distance qui sépare la Corse de la Sardaigne. « Mais avec les courants, ce serait plutôt quinze », avertit Frédéric. La nage, ce n’est pas inné chez lui : « Je jouais au rugby avant. Je suis plutôt lourd, donc nager, c’est compliqué pour moi ! Mais je veux montrer que je peux le faire. » Marine, en revanche, est dans son élément : « Je nage en club depuis que j’ai six ans et j’ai mon brevet d’état de sauvetage côtier. » A Biarritz, elle travaille pour une marque... de maillots de bain. Frédéric, lui, est cadre pour le ministère des armées, à la base aérienne de Solenzara. Il est très sportif : depuis son arrivée en Corse en 2016, il enchaîne les trails et les sessions de vélo.Traverser les bouches de Bonifacio à la nage ? « C’est un collègue de la SNSM qui avait eu l’idée, mais on n’a pas pu trouver une date en commun, alors nos chemins se sont séparés. » Frédéric Dubernet propose alors le défi à sa cousine par alliance : Marine Labbé. Elle accepte sans hésiter : « De la côte basque, je fais déjà beaucoup de traversées à la nage, jusqu’en Espagne. Mais je me limitais à 5 km et j’avais vraiment envie d’aller au-delà. » La Corse ? « J’y suis allée trois fois en vacances, mais je n’ai jamais nagé aux alentours de Bonifacio. » Leurs sponsors, FBTM Marine Service et Port Taverna à Solenzara, mettront à l’eau un bateau et un kayak, pour les assister durant leur défi. Le départ est prévu sur la petite plage de Cala Sciumara à Bonifacio, pour une arrivée en Sardaigne sur la punta Falcone, à Santa Teresa di Gallura.Nager c’est bien, le faire pour une cause, c’est mieux. C’est pourquoi Marine Labbé et Frédéric Dubernet ont ouvert une cagnotte Leetchi : l’ensemble des dons récoltés pour leur défi sera reversé à un grand spécialiste de la traversée : l’association Inseme . Une traversée bien différente de la leur : Inseme accompagne les résidents corses malades, qui doivent se rendre en avion sur le Continent pour se soigner. Depuis 2009, 7 220 familles ont ainsi été aidées par l’association, qui a conclu des partenariats avec des aéroports pour que des salles de repos soient mises à la disposition des voyageurs malades . Et lorsque ces déplacements pour raisons médicales doivent durer, les familles peuvent même être accueillies gratuitement dans des logements acquis par Inseme . « Ma femme a eu des soucis de santé et Inseme nous avait aidés », n'oublie pas Frédéric. Par conséquent, nager pour eux, « c’est un juste retour des choses ».