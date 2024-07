Inseme inaugure deux nouveaux appartements à Marseille pour les familles des patients corses

Depuis sa création en 2017, l'association a déployé des efforts considérables pour acquérir des logements dans les principales villes où se rendent les Corses pour des raisons médicales, principalement Marseille, Nice et Paris. En effet, le coût des hébergements est souvent prohibitif et les places disponibles sont rares et souvent saturées. Pour répondre à ces défis, Inseme a acquis huit appartements grâce à des collectes participatives, au soutien de ses partenaires et à ses fonds propres.



En 2017, l'association a acquis un T2 et un studio à Marseille, près de l’hôpital de la Timone. En 2019, c'est un T3 à Nice, à proximité de la Fondation Lenval et de l’hôpital L’Archet, qui a été ajouté à la liste. En 2021, deux appartements ont été acquis à Paris : un T2 près de l’hôpital Necker, mis à disposition gratuitement, et un autre T2 gracieusement prêté à l’association, situé près de l’hôpital Rothschild et accessible par métro depuis l’hôpital Necker. En 2022, deux studios supplémentaires ont été acquis à Marseille, encore une fois près de l’hôpital de la Timone. Enfin, en 2023, Inseme a transformé un grand appartement T3 à Marseille en un T2 et un studio pour maximiser l'accueil des familles.