A l'aéroport de Nice, une salle de repos pour les Corses obligés de prendre l'avion pour se soigner

Voilà pourquoi c'est aujourd'hui sur l'aéroport de Nice-Côte d'Azur qu'Air Corsica ouvre un nouvel espace de repos Aria Serena de 25m2 qui dispose des mêmes commodités qu'à Marseille, mais en plus réduit. Franck Goldnadel, le président du directoire des aéroports de la Côte d’Azur, s'est montré sensible à la démarche : "

Se sont néanmoins écoulés six ans entre l'ouverture des aires de repos marseillaise et niçoise. Un délai conséquent que les différents acteurs expliquent par le Covid, qui a retardé le projet, ou par la difficulté à trouver une salle dans l'aéroport de Nice. Celle-ci a finalement pu être aménagée dans un local situé au-dessus du comptoir d'enregistrement du terminal 2. Elle est prête et il suffit désormais de se manifester auprès du comptoir d'Air Corsica pour pouvoir en bénéficier.

Et elle a donc été inaugurée ce mardi, soit neuf jours avant un moment décisif pour Air Corsica. En effet,

, les élus de l'assemblée de Corse vont voter pour désigner qui d'Air Corsica ou de Volotea sera le futur délégataire 2024-2027 dans le domaine de l'aérien. "

On a besoin de prendre soin de ces personnes qui viennent à Nice pour un rendez-vous médical, et ainsi faire d'une attente négative une attente positive.Dans le contexte actuel, ce salon a une portée symbolique importante,Il ne fait pas partie de notre cahier des charges, mais nous l'avons ajouté à notre panel de services.Après Marseille et Nice, et si c'était au tour de Paris-Orly d'accueillir une troisième salle Aria Serena ? "Notre association y travaille", annonce Laetitia Cucchi, la présidente d'Inseme qui espère voir ce nouveau projet aboutir "dans les mois qui viennent". Il arrive aussi que certains voyageurs pour motif médical fassent le trajet en bateau, "mais c'est à la marge, note la présidente. Ça se produit quand certaines pathologies interdisent de prendre l'avion, ou lorsqu'un programme de soin est programmé sur plusieurs mois, ce qui rend le bateau préférable pour prendre la voiture." Les deux entreprises de la DSP maritime, Corsica Linea et la Méridionale, ont signé une charte pour offrir la meilleure prise en charge possible : "C'est du sur mesure", souligne Laetitia Cucchi.