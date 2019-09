Dany P2B, Dj Balanin fait son retour ce week-end sur la scène électronique à Marseille.

Rédigé par (Jean-Paul-Lottier) le Vendredi 13 Septembre 2019 à 17:55

L’événement Techno de la rentrée a lieu ce week-end dans les Bouches-du-Rhône. Au pied du phare de la Couronne entre Marseille et Martigues, ce sont une dizaine de Dj venus de toute la France et tournant dans le monde entier qui se produiront avec en Guest Jack de Marseille, Nems B ou encore Sébastien Labadie.

Ce rassemblement musical est né d’un collectif de passionnés du live et et du Dj Set avec à la manoeuvre un corse, Dany P2B originaire de Balagne qui pour l’occasion fera son retour sur la scène techno avec un de live de 6 heures.

L’événement est programmé pour ce samedi 14 septembre à partir de 13 heures et devrait durer jusqu’au lendemain.

Livres | Musique | Evènements | Lingua corsa | Cuisine