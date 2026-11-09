Danse - L'école Ballerina de Bastia décroche cinq podiums européens à Madrid

Pour arriver à ce résultat, le parcours s’est déroulé en plusieurs étapes. Le 21 mars dernier, à Ajaccio, les cinq groupes ont d’abord participé au concours régional. Tous ont obtenu un premier prix avec accès au national, accompagné des félicitations et du coup de cœur du jury. La finale nationale leur a ensuite ouvert les portes de la compétition européenne, à condition d’obtenir une note minimale de 17 sur 20. Derrière ces récompenses se trouvent des mois de préparation, notamment autour de la création des chorégraphies et des répétitions. Après le spectacle de juin, les danseuses profitent d’une pause estivale avant de reprendre les cours en septembre, avec la compétition en ligne de mire. Une organisation qui permet de préserver leur motivation tout en préparant les échéances.



La délégation corse a également fait le déplacement en nombre, avec une centaine de personnes présentes à Madrid, entre familles et accompagnateurs. Une nouvelle occasion pour les danseuses de représenter l’île à l'échelle européenne: "Les Corses, on est présents et on ne peut pas dire redoutés, mais on sait qui on est, sans être prétentieuses bien sûr", souligne Lara Piazzoli. La fierté est également immense du côté d’Hélène Giusti, qui salue autant l’investissement des élèves que le travail de création de sa fille: "Je suis très fière de mes élèves, de leur investissement et du chemin parcouru. Je suis également très fière de ma fille Lara, qui crée des chorégraphies permettant à nos élèves de traverser l’Europe et de vivre de telles aventures. Voir leur travail reconnu à ce niveau est une immense joie", confie-t-elle.

