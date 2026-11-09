Danse - L'école Ballerina de Bastia décroche cinq podiums européens à Madrid

L’école de danse Ballerina de Bastia confirme sa place parmi les écoles qui comptent sur la scène européenne. À Madrid, lors de la finale européenne de la Confédération nationale de danse (CND), les élèves ont décroché trois premières places et deux troisièmes places en groupe, ainsi qu’une deuxième place en solo. Un palmarès qui récompense plusieurs mois de préparation et de travail.
Sous la direction d’Hélène Giusti, directrice et professeure, et de Lara Piazzoli, chorégraphe, les cinq groupes présentés par l’école ont tous terminé sur le podium.
En jazz préparatoire, "Tom Sawyer" a remporté la première place. Même résultat pour "À découvert", en contemporain catégorie 1, et "Salem, 1692", en contemporain catégorie 2. Les groupes "À sa guise" et "Lux", dans la catégorie autre style, ont quant à eux décroché la troisième place européenne. En solo contemporain, Paulina Vincenti a également réalisé une belle performance en terminant deuxième.
Au total, 29 élèves ont participé à cette finale européenne. Toutes repartent avec un titre de championne d’Europe, chacune ayant pris part à au moins l’une des trois chorégraphies récompensées par une première place. Une satisfaction supplémentaire pour l’école, face à des concurrentes venues de toute l’Europe et à des catégories particulièrement relevées: "On visait le podium, on espérait le podium alors quand on a fini première, évidemment, c’était énorme", raconte Lara Piazzoli.
Une année de travail récompensée
Pour arriver à ce résultat, le parcours s’est déroulé en plusieurs étapes. Le 21 mars dernier, à Ajaccio, les cinq groupes ont d’abord participé au concours régional. Tous ont obtenu un premier prix avec accès au national, accompagné des félicitations et du coup de cœur du jury. La finale nationale leur a ensuite ouvert les portes de la compétition européenne, à condition d’obtenir une note minimale de 17 sur 20. Derrière ces récompenses se trouvent des mois de préparation, notamment autour de la création des chorégraphies et des répétitions. Après le spectacle de juin, les danseuses profitent d’une pause estivale avant de reprendre les cours en septembre, avec la compétition en ligne de mire. Une organisation qui permet de préserver leur motivation tout en préparant les échéances.
La délégation corse a également fait le déplacement en nombre, avec une centaine de personnes présentes à Madrid, entre familles et accompagnateurs. Une nouvelle occasion pour les danseuses de représenter l’île à l'échelle européenne: "Les Corses, on est présents et on ne peut pas dire redoutés, mais on sait qui on est, sans être prétentieuses bien sûr", souligne Lara Piazzoli. La fierté est également immense du côté d’Hélène Giusti, qui salue autant l’investissement des élèves que le travail de création de sa fille: "Je suis très fière de mes élèves, de leur investissement et du chemin parcouru. Je suis également très fière de ma fille Lara, qui crée des chorégraphies permettant à nos élèves de traverser l’Europe et de vivre de telles aventures. Voir leur travail reconnu à ce niveau est une immense joie", confie-t-elle.
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