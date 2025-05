Dans Plaine Orientale" sur Canal +, Pierre Leccia explore la difficulté d’appartenir à deux communautés

Non, ça fait seulement deux ans et demi que je travaille dessus. Sur "Mafiosa ", on ne pensait pas du tout à ça. Je suis resté un temps sans trop rien faire après. Et à un moment, j’ai eu envie de raconter encore des histoires de voyous, avec un truc un peu plus particulier de quête d’identité d’un mec qui n’est pas à sa place, ou qu’on estime qu’il n’est pas à la sienne. Petit à petit, ça s’est mis en place comme ça. J’ai aussi pensé à ce pôle antimafia, qui a existé dans la série avant d’exister dans la réalité ! Et puis la série est partie. Canal + a apprécié le concept et on s’est mis à l’écriture avec Nicole Collet, qui avait déjà produit "Mafiosa", et ma coscénariste Aurélie Teisseire.C’est vrai que ce n’est pas un film sur la mafia. D’abord, pour une raison très simple : il n’y a pas, au sens américain ou napolitain du terme, de mafia en Corse. Il y a des équipes. Et un système dans certaines équipes qui est sans doute un peu mafieux, parce que maintenant, ces équipes mettent le pied dans le BTP, dans le traitement des déchets, dans les services publics... C’est ce qui fait qu’on est passé du grand banditisme à ce côté un peu plus mafieux. Mais non, c’est d’abord l’histoire d’un frère et d’une sœur. Lui, il est voyou, arabe par sa mère, corse par son père. Il est accepté ni par les uns, ni par les autres. Elle, elle est magistrate, un peu rentre-dedans, pressée… Ils ne se connaissent pas bien. La rencontre va être compliquée. C’est une histoire sur la famille avant tout. La famille du côté des flics. La famille du côté des voyous. C’est ce que je voulais raconter.Ce n’est pas la place de la communauté maghrébine, ou celle issue de l’immigration que j’ai voulu évoquer. Moi, j’aime bien parler des gens qui font des pas de travers, qu’ils soient corses ou arabes. Les gens qui ne suivent pas les chemins qui devraient suivre. Ici, c’est une manière de parler des petites mains du trafic qui, à un moment, veulent tuer le père et prendre la place. Ce qui est assez logique, parce que le grand banditisme les a employés pour faire des choses et eux aspirent à avoir plus de parts du gâteau.