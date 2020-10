Cullitivu di i Liciani Corsi : "inquiétude, appréhension et stupéfaction" avant la reprise des cours

Dans un premier temps, certaines mesures comme le respect de la distanciation sociale d’au moins 1 mètre demeurent impossibles à mettre en place dans de nombreuses situations, la cantine en est un bon exemple. En effet, le fonctionnement de celle-ci ne permet pas de garantir la sécurité de chacun en raison des attroupements occasionnés et du passage de plusieurs centaines de lycéens lors de chaque service dans ce lieu clos, et ce malgré les tentatives de régulation des flux.

Dans un second temps, nous ne cachons pas notre inquiétude concernant les élèves externes, qui se retrouvent dans une situation complexe et problématique. La fermeture des restaurants pose un problème pour ces derniers d’absence de lieu où déjeuner, sachant que pour des raisons de transports et de temps notamment, il leur est impossible de rentrer chez eux.

De plus, dans certains établissements, le mobilier scolaire et les superficies des salles de classe ne permettent pas l’application d’une distanciation sociale.

En conséquence, nous attendions de la part du ministre de l’Education nationale française un éclaircissement et des solutions à ce sujet, ce qui n’a visiblement pas été le cas. Une fois de plus, cela démontre une déconnexion et une méconnaissance des réalités du terrain de la part des personnes bénéficiant des pouvoirs décisionnels.

Pà compia, chjamemi l’insemi di l’attori à aduniscia si da ch’eddu ci sia un sboccu à issu prublema è da pudè assicurà l’accessu à l’insignamentu pà ognunu senza risichi pà a saluta