Crise sanitaire : ces étudiants, bénévoles et solidaires, qui veulent accompagner les entreprises corses

Mattea Lucchini, Catarina Da Costa et Hugo Mazzoni, tous issus d’une formation initiale en management, se sont portés volontaires pour proposer leurs compétences et un peu de leurs temps aux éventuels entrepreneurs désemparés et aux artisans qui n’auraient pas eu accès à toutes les sources d’informations gouvernementales et locales concernant les aides pour soutenir leurs activités.« L’idée de notre action est de pouvoir informer et aiguiller tous les entrepreneurs individuels ou TPE qui n’auraient pas eu accès aux nombreuses informations concernant les aides ou dispositifs mis en place par le gouvernement depuis la crise du Coronavirus. Nous pouvons renseigner tous ceux qui ont un doute sur leurs droits ou leur éligibilité à un dispositif en particulier, ou tout simplement réaliser une explication pédagogique claire sur les dispositifs existants » précise Hugo.Bien évidemment, si l’action bénévole s’inscrit surtout dans l’information aux entrepreneurs, les étudiants ne s’interdisent pas « d’accompagner un peu plus certains entrepreneurs, dans la réalisation de certaines démarches »«Dans la limite de notre temps disponibles» ajoute Mattea.Pour sa part Catarina précise que « tout entrepreneur qui souhaite des renseignements sur les mesures à prendre pour préserver sa trésorerie peut nous contacter à l’adresse suivante : aiutu.impresa@gmail.com . Nous ferons au mieux pour vous répondre au plus vite ! »Les futurs diplômés ne s’interdisent pas de s’engager davantage aux côtés d’entreprises qui en auraient le plus besoin afin de préparer leur relance après la crise.Le master Manager-Entrepreneur de l’I.A.E. de Corse forme des étudiants aux techniques de management, à l’élaboration d’études de marché et d’analyses marketing, au contrôle de gestion, finance, stratégie, à la création d’entreprise et au business plan.« Nos étudiants sont en cinquième année, ils ont connu bon nombre de stages et alternances. Ils sont donc expérimentés et qualifiés. Notre jeunesse est un atout majeur et c’est l’occasion pour eux et pour l’Université de prouver que les nouveaux talents peuvent être utiles en ces temps difficiles afin de tenter de maintenir une économie saine sur notre île. », conclut Sébastien Ristori.