Crise du BTP : les professionnels corses s’unissent au sein de “Bâtir Ensemble”

Les acteurs corses du bâtiment et de l’acte de bâtir ont décidé de sortir de l’isolement. Dans un communiqué commun rendu public mercredi en fin d'après-midi, ils annoncent la création de Bâtir Ensemble, une mobilisation collective née d’un constat partagé : la filière traverse « une crise profonde, durable et multiforme ».

Les organisations expliquent avoir choisi « d’unir leurs forces » pour répondre à « une urgence économique, sociale et territoriale » et « agir ensemble pour défendre un secteur essentiel à l’économie insulaire, à l’emploi local et à l’aménagement durable de la Corse ».



Un secteur vital à l’arrêt

Le diagnostic dressé est sans détour. Le communiqué évoque « la chute brutale de la production de logements », « l’explosion du coût des matériaux et de l’énergie », mais aussi « la raréfaction du foncier disponible » et « l’empilement des normes et contraintes réglementaires ».

À ces difficultés s’ajoutent « la complexification et l’allongement des délais d’instruction » ainsi que « l’instabilité juridique des projets, fragilisés par des recours à répétition ». Des blocages qui entraînent, selon les signataires, « chantiers stoppés, entreprises fragilisées, emplois menacés, pénurie de logements » et une « paralysie de l’investissement local ».



Une alliance inédite à l’échelle régionale

Bâtir Ensemble regroupe aujourd’hui huit organisations : la Fédération du BTP de Corse-du-Sud, la Fédération du BTP de Haute-Corse, la CAPEB de Corse-du-Sud, la CAPEB de Haute-Corse, l’Union des Architectes de Corse, la Fédération des Distributeurs de Matériaux de Construction, l’UNICEM et l’AR HLM.

Les fondateurs précisent que « d’autres organisations professionnelles sont appelées à rejoindre prochainement cette dynamique collective.».

L’ambition affichée est de « parler d’une seule voix ». Bâtir Ensemble entend être « force de propositions, d’alertes et d’actions », capable « d’interpeller, de négocier et de construire des solutions réalistes pour relancer l’activité, sécuriser les projets et préserver l’emploi ».





Un appel clair aux décideurs

En conclusion, les bâtisseurs corses rappellent que « sans construction, il n’y a ni logement, ni infrastructures, ni développement économique, ni attractivité, ni avenir pour nos territoires ».

Ils appellent les décideurs publics à « prendre la mesure de la gravité de la situation », à « simplifier les procédures », à « sécuriser juridiquement les projets » et à « soutenir durablement la filière de la construction ».