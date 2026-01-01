CorseNetInfos
Crise du BTP : les professionnels corses s’unissent au sein de “Bâtir Ensemble”


le Mercredi 14 Janvier 2026 à 19:40

Face à l’effondrement de l’activité dans le secteur de la construction, les principales organisations professionnelles de Corse annoncent la création de Bâtir Ensemble, une alliance régionale inédite. Objectif affiché : parler d’une seule voix pour alerter les pouvoirs publics, sécuriser les projets et défendre un secteur clé pour l’emploi, le logement et l’aménagement du territoire.



(Image d'illustration)
Les acteurs corses du bâtiment et de l’acte de bâtir ont décidé de sortir de l’isolement. Dans un communiqué commun rendu public mercredi en fin d'après-midi, ils annoncent la création de Bâtir Ensemble, une mobilisation collective née d’un constat partagé : la filière traverse « une crise profonde, durable et multiforme ».
Les organisations expliquent avoir choisi « d’unir leurs forces » pour répondre à « une urgence économique, sociale et territoriale » et « agir ensemble pour défendre un secteur essentiel à l’économie insulaire, à l’emploi local et à l’aménagement durable de la Corse ».

Un secteur vital à l’arrêt
Le diagnostic dressé est sans détour. Le communiqué évoque « la chute brutale de la production de logements », « l’explosion du coût des matériaux et de l’énergie », mais aussi « la raréfaction du foncier disponible » et « l’empilement des normes et contraintes réglementaires ».
À ces difficultés s’ajoutent « la complexification et l’allongement des délais d’instruction » ainsi que « l’instabilité juridique des projets, fragilisés par des recours à répétition ». Des blocages qui entraînent, selon les signataires, « chantiers stoppés, entreprises fragilisées, emplois menacés, pénurie de logements » et une « paralysie de l’investissement local ».

Une alliance inédite à l’échelle régionale
Bâtir Ensemble regroupe aujourd’hui huit organisations : la Fédération du BTP de Corse-du-Sud, la Fédération du BTP de Haute-Corse, la CAPEB de Corse-du-Sud, la CAPEB de Haute-Corse, l’Union des Architectes de Corse, la Fédération des Distributeurs de Matériaux de Construction, l’UNICEM et l’AR HLM.
Les fondateurs précisent que « d’autres organisations professionnelles sont appelées à rejoindre prochainement cette dynamique collective.».
L’ambition affichée est de « parler d’une seule voix ». Bâtir Ensemble entend être « force de propositions, d’alertes et d’actions », capable « d’interpeller, de négocier et de construire des solutions réalistes pour relancer l’activité, sécuriser les projets et préserver l’emploi ».


Un appel clair aux décideurs
En conclusion, les bâtisseurs corses rappellent que « sans construction, il n’y a ni logement, ni infrastructures, ni développement économique, ni attractivité, ni avenir pour nos territoires ».
Ils appellent les décideurs publics à « prendre la mesure de la gravité de la situation », à « simplifier les procédures », à « sécuriser juridiquement les projets » et à « soutenir durablement la filière de la construction ».




