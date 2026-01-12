Criminalité organisée, violences sur les magistrats : la Cour d’appel de Bastia fixe ses priorités pour 2026

Mais l’audience solennelle de rentrée de la Cour d’appel de Bastia a surtout été l’occasion de revenir sur la création du parquet régional anti criminalité organisée. « J’indiquais lors de mon précédent discours de rentrée, à l'aube du frémissement national de la lutte contre la criminalité organisée, que nos efforts pour 2025 continueraient à être centrés sur la lutte contre la criminalité organisée sous toutes ses formes et en particulier sur les trafics de stupéfiants », a souligné le procureur général. « C'est bien ce que nous avons porté et concrétisé durant l'année écoulée et que nous poursuivrons et renforcerons encore en 2026 grâce au soutien attentif et efficace de notre garde des Sceaux. »





Le procureur général a détaillé les nouvelles dispositions mises en place depuis la création du PRACO. « Le centre névralgique et stratégique a donc été positionné sur mon parquet général, avec des moyens renforcés », a-t-il expliqué, alors que 12 magistrats et 15 greffiers ont rejoint la Cour d’appel de Bastia depuis 2017, selon des chiffres du ministère de la Justice. « Au niveau des parquets de première instance, la création d'une cellule de traitement de la criminalité organisée au parquet du tribunal judiciaire de Bastia, et celle d'une cellule identique à Ajaccio, vient consolider cette structure sur le plan opérationnel. »





Pour renforcer la coordination des actions, « un comité de pilotage semestriel piloté par le parquet général » et « un bureau de liaison » ont été mis en place, « ce qui va permettre de piloter la politique criminelle au plus près du terrain ». « Le comité stratégique a pour mission de définir les grandes orientations du PRACO, tandis que les bureaux de liaison en constituent en quelque sorte un bras armé qui définit, organise et articule les opérations de terrain avec les services d'enquête. »



Enfin, le procureur général a évoqué la création du groupe d’évaluation de la criminalité organisée en Corse (GECOC) en novembre 2025. « Il s'agit là de faciliter la circulation de l'information entre les autorités administratives et les autorités judiciaires et de définir les grandes stratégies et actions conjointes dans ce domaine. La première réunion aura lieu dans le courant du mois de janvier et aura une fréquence semestrielle tandis que ses déclinaisons opérationnelles se tiendront trimestriellement sous l'égide des préfets de départements et des procureurs de la République. Ces instances permettront, au plus près du terrain, de coordonner des enquêtes judiciaires sur des objectifs partagés. »

