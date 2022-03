Covid en Corse : l’épidémie repart à la hausse

On pensait la cinquième vague de Covid-19 dernière nous. Mais les indicateurs épidémiologiques montrent que le virus circule encore très activement en Corse où la courbe épidémique s’inverse depuis une semaine. "Le taux d’incidence,

a augmenté de 90 % en une semaine et atteint ce mercredi 23 mars les 1 233 cas pour 100 000 habitants. " relève dans son dernier bulletin publié ce mercredi 23 mars l’Agence régionale de santé. Au cours de la dernière semaine, le nombre de cas positifs recensés chaque jour a été de près de 600 positifs par jour et le taux de positivité est de 28,2 %.



Une h ausse des hospitalisations à prévoir

"Si pour le moment le nombre d’hospitalisation reste stable", indique l'ARS, "les projections de l’institut Pasteur sur l’impact hospitalier à 15 jours ne sont pas optimistes en Corse."

Selon l'agence de santé la structure démographique de l’île (population âgée) couplée à une couverture vaccinale insuffisante (67,3 % en Corse contre 78 % en France métropolitaine) font peser sur les plus fragiles un risque accru d’hospitalisation.







Des gestes non obligatoires mais essentiels

Les autorités sanitaires appellent au respect des gestes barrières et rappellent que "s’il n’est plus obligatoire, le port du masque reste recommandé pour les personnes à risque de développer une forme grave (personnes âgées, personnes immuno déprimées, personnes souffrant de comorbidités) et pour les personnes symptomatiques ou cas contacts."



Le port du masque reste également obligatoire dans les transports publics et dans les lieux de santé ou de soins dans et lesquels il reste exigé pour les soignants, les patients et les visiteurs.





Dans le même temps, la grippe est également présente en Corse . "Il est donc indispensable, selon l'ARS, de maintenir les gestes barrières face à tous les virus, afin de se protéger et de protéger les plus fragiles."