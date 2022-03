Grippe : l'épidémie repart à la hausse en Corse

Écrasée par le virus de la Covid-19 l’hiver dernier, la grippe est bien de retour cette année et toujours là en ce début de printemps. La semaine écoulée a en effet connu "une poursuite de l'augmentation de l'ensemble des indicateurs grippe en métropole", indique l'agence de santé publique, observant que "l'ensemble des régions métropolitaines sont actuellement en épidémie".

La Corse, jusqu'alors dernière région épargnée, est passée en phase épidémique.

L'essor de la grippe se répercute sur la médecine de ville et l'hôpital. L'intensité de l'activité liée à l'épidémie y a augmenté la semaine écoulée, passée de "faible" à "modérée" dans les deux cas.



Un envol inhabituellement tardif

Ces dernières années, le pic de l'épidémie - mesuré par le taux de consultation par rapport au nombre d'habitants - avait plutôt lieu en février. Ce phénomène a été "très probablement favorisé par la fin des congés scolaires d'hiver et l'allègement des mesures de contrôle de la pandémie de Covid-19", selon Santé publique France, qui rappelle l'importance des gestes barrières.

L'hiver 2020-2021 était toutefois particulier, en raison des mesures de confinement prises contre le Covid. Elles avaient, par extension, permis de bloquer la circulation de nombreux autres microbes, comme le virus de la grippe.

Mais les Français, moins infectés que d'habitude, sont aussi moins immunisés collectivement, ce qui a pu favoriser une reprise de l'épidémie cet hiver.

Quant au vaccin anti-grippe 2021-2022, de premières données estiment son efficacité à 50% vis-à-vis de l'ensemble des virus grippaux, mais elles devront être consolidées dans les prochaines semaines, selon l'agence sanitaire.