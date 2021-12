Covid-19 : les autotests bientôt dans les grandes surfaces corses

Les grandes surfaces peuvent désormais vendre des autotests. L’arrêté a été publié au Journal Officiel ce mardi 28 décembre . Une autorisation « à titre exceptionnel », jusqu’au 31 janvier 2022.« Dans le contexte d'une augmentation très forte du taux d'incidence, due à la propagation des variants Delta et Omicron et d'une demande d'examens et de tests de dépistage sans précédent depuis le début de la crise sanitaire, il y a lieu de diversifier les circuits d'approvisionnements et de ventes des autotests de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal », justifie le texte de l’arrêté. Jusqu'alors, la vente de ces dispositifs médicaux n'était autorisée qu'en pharmacie.