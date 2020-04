Covid-19 : le Domaine de Murtoli ouvre ses portes au personnel soignant

La rédaction le Mercredi 8 Avril 2020 à 17:07

Le nombre de personnes testées positives au Covid-19 a atteint les 354 cas, mais 68 personnes sont hospitalisées (54 à Ajaccio et 14 à Bastia) et 24 sont en réanimation ou soins intensifs sous le contrôle du personnel soignant qui leur prodigue nuit et jour les soins nécessaires.



Pour apporter son aide au corps médical, le Domaine de Murtoli a décidé de mettre ses bergeries à la disposition du personnel soignant du Centre Hospitalier de Sartène, afin de le loger au cours de ses missions.

"Sartène demeure l’une des régions les plus impactées sur l’île, c’était donc une évidence pour nous de proposer à toute personne du monde médical un hébergement au domaine", déclare Paul Canarelli, le propriétaire du Domaine.

